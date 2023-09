iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max kommen im Titangehäuse

Trotz dieser Verbesserung bei der Kamera bleibt der Preis des iPhone 15 Pro Max gleich. Das große neue Pro-Modell wird vom 22. September an mit nun sogar 256 GB Speicher ab 1449 Euro erhältlich sein. In der kleineren Standardversion kommt das iPhone 15 Pro ab 1.199 Euro am 22. September in den Handel. Vorbestellungen sind ab Freitag möglich.

Beim Gehäusematerial für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max setzt Apple in diesem Jahr auf eine Kombination aus Titan und Aluminum. Das äußere Gehäuse besteht aus Titan, während im Inneren der Geräte weiter Aluminium verwendet wird. Das Titan-Case sollte sich auch in den Händen der Gerätebesitzer bemerkbar machen, die beiden Smartphones sind gleichzeitig robuster und merklich leichter als ihr Vorgänger. Damit verbunden konnte Apple die Displayränder nochmal ein wenig dünner machen.

