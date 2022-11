iPhone 15: Titan-Gehäuse mit mehr Rundungen im Gespräch

Die neuen iPhone-Modelle sind gerade mal zwei Monate alt und schon wird fleißig über die nächste Generation spekuliert. Von besonderem Interesse ist damit verbunden natürlich das Äußere des kommenden iPhone 15, gilt es doch als gesetzt, dass wir mit der nächsten iPhone-Generation auch wieder in überarbeitetes Gehäuse erwarten dürfen.

Der Twitter-Account ShrimpApplePro konnte in der Vergangenheit ja schon öfter mit korrekten Prognosen und Einschätzungen punkten. Dies wohl nicht zuletzt auch aufgrund seiner guten Kontakte ins Umfeld von Apple und den Produktionspartnern der Herstellers. Aktuell macht aus dieser Ecke nun die Meldung die Runde, dass Apple bei der nächsten iPhone-Generation auf Titan als Gehäusematerial setzen will.

Zudem dürfe man damit rechnen, dass sich die kommende iPhone-Generation wieder mit mehr Rundungen zeigt, konkret sind hier die Ecken auf der Rückseite des Geräts im Gespräch, die dann wohl jeweils etwas zur Vorderseite hin abgerundet werden. Ein anderer Twitter-Nutzer bringt hier als Beispiel die abgerundeten Ecken des iPhone X ins Spiel. Apples Designer sind offenbar damit befasst, dem Gerät etwas mehr Eleganz zu verleihen, wollen dabei aber die Griffsicherheit der aktuellen Form erhalten.

Titan wie bei der Apple Watch Ultra

Beim Thema Titan ist zunächst zu erwähnen, dass es hier um die Kanten des Geräts gehen soll, das iPhone wohl aber auch in Generation 15 wie aktuell der Fall auf eine Glasrückseite setzen wird.

Angesichts der Tatsache, dass bereits die Apple Watch Ultra über ein Gehäuse aus Titan verfügt, klingt es nur wahrscheinlich, dass Apple künftig auch beim iPhone mehr auf dieses Material setzen wird. Allerdings deutet sich damit verbunden auch an, dass Apple hiermit ein weiteres exklusives Merkmal für die Pro-Modelle der kommenden iPhone-Generation in Planung hat. Bereits in diesem Jahr haben wir ja schon eine deutlichere Trennung zwischen den Standard- und Pro-Modellen gesehen und es ist anzunehmen, dass Apple diese Strategie künftig noch stärker verfolgt.