iPhone 15 Pro soll ausschließlich mit virtuellen Tasten kommen

Vor sieben Jahren hat Apple beim iPhone 7 die zuvor noch vorhandene mechanische Home-Taste durch eine virtuelle Version ersetzt, die auf Berührungen reagiert und einen Tastendruck durch haptisches Feedback imitiert hat. Mit dem iPhone 15 sollen in diesem Jahr nun die aktuell noch vier am iPhone verbliebenen Tasten eine ähnliche Behandlung erfahren.

Insert

You are going to send email to