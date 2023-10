iPhone 15 Pro Max: Sehr Widerstandsfähig, aber mit Audioproblemen?

Wer in diesem Jahr mindestens 1449 Euro für das iPhone 15 Pro Max ausgegeben hat, der wird besonders hellhörig auf mögliche Probleme reagieren, die sich beim Einsatz der neuesten iPhone-Generation bemerkbar machen. Seit der allgemeinen Verfügbarkeit des iPhone 15 Pro Max wurden hier vor allem zwei bis drei mögliche Fehler thematisiert und in zahlreichen Videos, Forenbeiträgen und Postings in sozialen Netzen festgehalten.

So I got my 2nd replacement for my iPhone 15 Pro Max from Apple and it still has the same top speaker issue?!?! When the volume is above 80% with some songs and videos the speaker rattles and cracks like it has water in it. I tried this at BestBuy too and they had the same issue pic.twitter.com/EppdilT1q9

— MilesAboveTech (@milesabovetech) October 1, 2023