Creality K1: KI-Kamera erweitert 3D-Drucker um neue Funktionen

Hier bietet die Kamera-Erweiterung mehrere Vorteile. Zum einen lässt sich jederzeit ein Blick auf das aktuelle Live-Bild werfen, um den Druckfortschritt selbst in Augenschein nehmen zu können. Zum anderen erstellt die Kamera automatisch Zeitraffer-Videos der gedruckten Projekte, die im MP4-Format ausgegeben werden und teils in sozialen Netzen geteilt werden können.

Das um die 40 Euro teure Kamera-Modul, dessen Installation bereits ab Werk vorbereitet ist, kann im Handel nachbestellt werden und ist innerhalb von 2 Minuten im K1 installiert. Hier muss lediglich eine Schraube angezogen und ein Kabel gesteckt werden. Anschließend taucht die Kamera in der iPhone-Applikation und in der Mac-Anwendung des Druckers auf.

Inzwischen sind wir mit dem K1 „per du“, haben mehrere Rollen Filament durch den Metallextruder des so schnellen wie exakten Druckers gejagt und sind zu der Erkenntnis gelangt, dass der 3D-Drucker für uns wohl doch eher in Richtung Hobby geht, anstatt sein Dasein als schlichtes Werkzeug zu fristen.

Im Juli haben wir einen ausführlichen Artikel über den 3D-Drucker Creality K1 verfasst und euch am zweiten Kapitel unserer Exkursion in die Welt der 3D-Drucker teilhaben lassen. Dem Umstieg auf den Creality K1 war die Nutzung eines Ender-Druckers, viele kleine Erfolge, viele Misserfolge und viele lehrreiche Erkenntnisse vorausgegangen.

