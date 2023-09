Deutschlandticket vor „deutlicher Preissteigerung“

[…] Das Deutschland-Ticket ist kein politisches Spielzeug, sondern vor allem ein Tarifprodukt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die ebenso Verlässlichkeit erwarten dürfen, wie auch die Verkehrsunternehmen und Verbünde, die die Leistungen erbringen. Fakt ist außerdem, dass die Branche gerade in der Einführungs- und Hochlaufphase des Deutschland-Tickets, also definitiv auch noch im kommenden Jahr, Mehrkosten unter anderem für Vertrieb, Digitalisierung oder Kundeninformation zu schultern hat. Von Einsparungen durch das Deutschland-Ticket kann bislang überhaupt keine Rede sein!

Potenziale, die den Verkehrsministern der Länder offenbar nicht ausreichen. Wie diese auf einer gesonderten Verkehrsministerkonferenz festgestellt haben, müsste der Bund weitere Zusatzfinanzierungen anbieten, da der Fortbestand des Deutschlandtickets in seiner jetzigen Form ansonsten ernsthaft gefährdet sei. Die Verkehrsminister der Länder fordern daher eine fortlaufende Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten auch für 2024 und 2025. In diesem Jahr hat der Bund die Mehrkosten für das Deutschlandticket zu Hälfte geschultert.

Insert

You are going to send email to