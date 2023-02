iPhone 15 Plus: So wird’s wohl kommen

Nachdem wir vor gut einer Woche bereits einen ersten Blick auf erste Renderings und auch den USB-Anschluss der kommenden iPhone-15-Modelle werfen konnten, legt das Apple-Blog 9to5Mac jetzt mit weiteren Details zum iPhone 15 Plus nach. Die neuen Grafiken basieren dem Bericht zufolge auf detaillierten CAD-Grafiken, wie sie von Apple an Partner im Zubehörbereich ausgegeben werden und präsentieren sich dementsprechend sehr detailliert.

Auch wenn sich die Verlässlichkeit der Angaben nicht bestätigen lässt, deutet alles darauf hin, dass wir hier bereits sehr konkrete Angaben zu der kommenden Version des iPhone 15 vorliegen haben. Vergleichbares haben wir ja auch über die vergangenen Jahre hinweg immer wieder erlebt.

Links: iPhone 14 Plus – Rechts: iPhone 15 Plus

Die auf den CAD-Daten basierenden, neu von 9to5Mac veröffentlichten Renderings bestätigen dann auch, dass sich Apple wie erwartet mit den in diesem Jahr kommenden iPhone-15-Modellen vollständig von der „Notch“ am oberen Bildschirmrand verabschiedet und ausschließlich auf das „Dynamic Island“ setzt. Damit verbunden wird der umlaufende Bildschirmrand auch in diesem Jahr wieder etwas dünner.

Den in den CAD-Dateien enthaltenen Abmessungen zufolge unterscheidet sich das iPhone 15 Plus in der Größe nicht wesentlich von seinem Vorgänger. Als neue Maße stehen hier 160,87 mm x 77,76 mm x 7,81 mm den 160,84 mm x 78,07 mm x 7,79 mm des iPhone 14 Plus gegenüber. Allerdings ist der Kamerabuckel des neuen Modells noch einmal einen Tick größer, als dies beim Vorgänger der Fall ist.

Die ersten Hands-on-Modelle des iPhone 15 kommen bald

Nachdem hier mittlerweile die ersten detaillierten Pläne mit den Abmessungen der kommenden iPhone-Modelle die Runde machen, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir auch die ersten tatsächlichen, auf Basis dieser Angaben gefertigten Modelle zu Gesicht bekommen. Gleichermaßen ist davon auszugehen, dass nun auch zeitnah vergleichbar detaillierte Grafiken der restlichen drei für diesen Herbst erwarteten iPhone-Modelle auftauchen.