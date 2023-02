Eltako Baureihe 62-IP: Schaltaktoren mit HomeKit und Matter

Die Unterputz-Aktoren von Eltako eignen sich zum Nachrüsten einer Smarthome-Integration und werden ergänzend zu einem vorhandenen Schalter in der Schalterdose montiert. In der Folge übernehmen die Aktoren dann die Steuerung der Geräte und sind in der Lage, sowohl vom „alten“ Schalter als auch über die Smarthome-Umgebung entsprechende Steuerimpulse zu erhalten.

Konkret bietet Eltako in der neuen Produktreihe vier verschiedene Varianten seiner IP-Aktoren an, mit deren Hilfe sich nicht nur klassische Schalter mit und ohne Neutralleiter, sondern auch Rollos oder Jalousien und Dimmlampen einbinden lassen. Die vom Hersteller genannten Endpreise liegen dabei abhängig von der Ausführung der Schalter zwischen 65 und 95 Euro.

Der Hersteller Eltako hat mit der Baureihe 62-IP eine Weiterentwicklung seiner Schaltaktoren in den Handel gebracht, die sich nicht nur direkt in Apple Home integrieren lässt, sondern zudem auch mit Matter kompatibel ist.

