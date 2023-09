iPhone 15: Die Pro-Modelle funken auch Thread

Thread ist eine Art Bluetooth Plus, arbeitet ebenfalls sehr energiesparsam und kommt vor allem auf kurzen Distanzen zum Einsatz, hat jedoch einen entscheidenen Vorteil: Das Mesh-Protokoll ist nicht auf zentrale Infrastruktur-Koordinatoren angewiesen, sondern spricht grundsätzlich mit allen Thread-Geräten in der Umgebung und kann, grob vereinfacht, Daten problemlos weiterleiten die eigentlich für andere Geräte bestimmt sind.

Insert

You are going to send email to