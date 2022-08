iPhone 14 vorbestellen: Telekom startet Reservierungs-Service

Auch in diesem Jahr bietet die Telekom wieder ihren Reservierungs-Service für das neueste Smartphone an. Auch wenn der Mobilfunkanbieter das Kind nicht beim Namen nennt, ist klar, dass es hier um die bevorzugte Belieferung mit den neuen iPhone-Modellen geht. Wir warten schon seit mehreren Tagen auf die Aktualisierung der entsprechenden Webseite der Telekom, schließlich soll das neuen iPhone bereits Mitte September im Handel sein. Jetzt ist der Reservierungs-Service 2022 angelaufen.

Das Reservierungs-Ticket soll Telekom-Kunden die Möglichkeit bieten, schneller als bei gewöhnlicher Bestellung an eines der neuen iPhone-14-Modelle zu kommen. Wohl eher Alibi-halber nennt die Telekom hier neben Apple auch andere Hersteller wie Xiaomi oder Samsung, für deren neue Geräte man sich ebenfalls einen vorderen Platz in der Warteschlange sichern kann.

Die Telekom verschickt zusammen mit den Reservierungs-Tickets zudem einen Gutschein, mit dem Kunden zusätzlich 50 Euro extra erhalten, wenn sie ein altes Handy (muss kein iPhone sein) über Green Magenta verkaufen.

Mobilfunk-Kunden der Telekom können das Reservierungs-Ticket dann im Rahmen einer Vertragsverlängerung einlösen. MagentaEINS-Kunden müssen derweil gar nichts tun, diese werden der Telekom zufolge ohnehin schon bevorzugt bedient.

Reservierungs-Tickets seit 2012

Die Telekom hat im Zusammenhang mit dem Start des Reservierungs-Service 2022 eine überarbeitete FAQ-Seite bereitgestellt. Dort werden dann Fragen zu den Vorteilen im Zusammenhang mit dem Angebot oder den Voraussetzungen für die Bestellung und das Einlösen der Tickets beantwortet.

Das alte Premieren-Ticket zum iPhone 5

Erstmals hatte die Telekom den Reservierungs-Service – damals noch unter dem Namen „Premieren-Ticket“ – in Vorbereitung des Verkaufsstarts des iPhone 5 angeboten, das vor mittlerweile zehn Jahren im September 2012 auf den Markt gekommen ist. In den Anfangszeiten des Angebots wurden im Anschluss an Beratungsgespräche teils noch echte Tickets in Form von Plastikkarten ausgegeben. Mittlerweile läuft die Beantragung vollumfänglich digital ab und man bekommt lediglich eine Bestätigungs-E-Mail mit der Möglichkeit, sein Reservierungs-Ticket in der iPhone-Wallet abzulegen.