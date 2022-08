AirPods Max erstmals unter 400 Euro erhältlich

Apple hat die AirPods Max am 8. Dezember 2020 vorgestellt und eine Woche später in den Handel gebracht. Es steht außer Frage, dass auf kurz oder lang ein Update für die Kopfhörer ansteht. Damit verbunden wird dann auch erwartet, dass Apple bei den Kopfhörern die Möglichkeit nachrüstet, die über Apple Music mittlerweile verfügbare Lossless-Qualität wiederzugeben – bei der aktuellen Version ist das nämlich nicht der Fall.

Zu dem von Apple angesetzten Preis in Höhe von 612,70 Euro wird ohnehin kaum jemand die AirPods Max kaufen. Schon seit Monaten muss man nicht mehr als 500 Euro ausgeben, wenn man das derzeitige Top-Produkt aus Apples Kopfhörer-Programm besitzen will. Aktuell können wir allerdings wieder einen neuen Preisrekord nach unten vermelden. Bei der Telekom sind die AirPods Max in Space Grau und Silber derzeit für nur 399 Euro erhältlich – mehr als 200 Euro günstiger als bei Apple direkt.

