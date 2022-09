iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max mit „Always on“-Modus vorgestellt

Mit dem iPhone 14 Pro hat Apple sein neues Premium-Smartphone offiziell vorgestellt. Das neue Modell wird wie bereits in den Jahren zuvor wieder mit zwei verschiedenen Bildschirmgrößen erhältlich sein: Das iPhone 14 Pro kommt mit 6,1 Zoll Bildschirmgröße und das iPhone 14. Pro Max kommt mit 6,7 Zoll Bildschirmgröße.

Damit sind wir auch schon beim ersten exklusiven Merkmal der neuen Pro-Modelle von Apples iPhone. Die Geräte sind gegenüber den Standardmodellen des iPhone 14 nicht nur mit hochwertigeren und helleren Displays ausgestattet, sondern bieten auch eine „Always on“-Funktion sowie eine neue, mitwachsende „Notch“ als Aussparung für Kamera und Sensoren.

„Always on“ zeigt wichtige Infos im Standby-Modus

„Always on“ bedeutet, dass jetzt auch das iPhone im Ruhezustand wichtige Informationen auf dem Bildschirm anzeigen kann, beispielsweise Datum und Uhrzeit oder auch die Anzahl der ungelesenen Push-Mitteilungen.

Apple versucht, diese Funktion so umzusetzen, dass der Akku der Geräte dabei möglichst wenig beansprucht wird. Daher erscheinen die „Always on“-Elemente auf dem Bildschirm deutlich abgedimmt, zudem wird auch die Bildwiederholfrequenz ProMotion-Bildschirme der Pro-Versionen des iPhone 14 deutlich reduziert – der Wert kann vom Maximum 120 bis auf 1 Hz reduziert werden.

Dynamic Island: Mitwachsende „Notch“

Die Aussparung für Sensoren und Kamera an der Oberseite des Bildschirms ist beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max nun vom Bildschirmrand gelöst und deutlich kleiner als beim Vorjahresmodell. Genau genommen befinden sich hier zwei separate „Löcher“ im Bildschirm, die Apple softwareseitig zu einem länglichen Oval zusammenfasst.

Dazwischen finden nicht nur die grünen und orangefarbenen Hinweisleuchten für die Verwendung von Mikrofon und Kamera ihren Platz, das Element kann sich auch in der Form anpassen, um andere Anwendungen zu repräsentieren. Beispielsweise kann das schwarze Element in der Breite und Höhe wachsen, um Informationen wie eingehende Nachrichten, die aktuelle Audiowiedergabe oder einen Face-ID-Vorgang anzuzeigen. Auch Navigationsinfos oder ein Countdown-Timer können softwareseitig in diesen flexiblen Bereich gepackt werden.

Prozessor und Kamera schneller und besser

Unter der Haube der neuen iPhone-Pro-Modelle arbeitet nun ein überarbeiteter Apple-Prozessor mit der Typenbezeichnung A16 Bionic. Dieser bringt gleichermaßen Leistungsverbesserungen bei der allgemeinen iPhone-Nutzung wie auch im Zusammenspiel mit der neuen Kamera der Geräte. Zudem verspricht Apple im Zusammenhang damit nennenswerte Energieersparnis.

Das im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max rückseitig verbaute Pro-Kamerasystem kann nun Bilder mit 48 statt bislang 12 Megapixeln und mit nennenswert vergrößerter Sensorfläche aufnehmen. Apple setzt hier wieder auf eine Kombination aus Teleobjektiv, Weitwinkel und Ultraweitwinkel, die dank größerer Sensorfläche besonders bei schlechten Lichtverhältnissen für weitere Verbesserungen sorgen können.

Preise und Verfügbarkeit: Es wird teurer

Die neuen Pro-Modelle des iPhone lassen sich vom 9. September an vorbestellen und sollen ab dem 16. September im Handel erhältlich sein Apple bietet das iPhone 14 Pro mit 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher zu Preisen ab 1.299 Euro an, das iPhone 14 Pro Max ist mit 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher ab 1.449 Euro erhältlich – die neuen iPhone-Modelle werden somit 150 beziehungsweise 200 Euro teurer als ihre Vorgänger. Apple bietet die Geräte wieder in den Farben Silber, Gold und Graphit sowie in in einem neuen dunklen Violetton an.