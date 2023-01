HomeKit mit Thread: CT3 Tür- und Fenstersensoren von Onvis starten

Die CT3 Tür- und Fenstersensoren werden nach Angaben des Anbieters mit einer Knopfzelle vom Typ CR2450 mit Energie versorgt und sollen sowohl beim Bluetooth-Betrieb als auch beim Einsatz in bereits vorbereiteten Thread-Umgebungen so gute 365 Tage am Stück durchhalten.

Auch die Steuerung von anderen HomeKit-Geräten ist durch die Tür- und Fenstersensoren möglich. So könnten gekippte Fenster eine Automation auslösen, die die Heizung deaktiviert, so lange bis die Fenster wieder geschlossen werden.

Sind bereits entsprechende Thread-Router in den eigenen vier Wänden aktiv, also etwa ein HomePod mini oder eine Apple TV 4K, kommt der neue Funkstandard und nicht mehr das von den Kontaktmeldern ebenfalls unterstützte Bluetooth-Protokoll zum Einsatz.

