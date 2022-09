Allerdings könnt ihr hier aktuell davon profitieren, dass sich die neuen iPhone-Modelle jetzt auch zur Abholung in einem Apple-Ladengeschäft reservieren lassen . Apple hat diese Option nachträglich ergänzt und dementsprechend werden im Moment noch viele Geräte in den einzelnen Filialen als verfügbar gelistet. Auf diese Weise lassen sich auch iPhone-Varianten, die auf dem Versandweg erst im Oktober kommen sollen, direkt schon am ersten Verkaufstag ergattern. Diese Quelle dürfte allerdings zeitnah wieder versiegen.

In den meisten Fällen kam es beim Versuch, abschließend die Versandinformationen zu sichern zu einem Abbruch des Bestellvorgangs. Per Fehlermeldung wurden potenzielle iPhone-Käufer darüber informiert, dass bei der Verarbeitung der Anfrage ein Fehler aufgetreten sei und man es später noch einmal versuchen soll.

Lieferzeiten steigen an iPhone 14: Abholung in Apple Stores teils am 1. Verkaufstag möglich

