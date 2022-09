Wahl-O-Mat bereit für die Landtagswahl in Niedersachsen

In genau einem Monat steht am 9. Oktober die nächste Landtagswahl an. Die Bewohner von Niedersachsen, des nach Bayern auf die Fläche gesehen zweitgrößten Bundeslandes, stimmen dann über ihren neuen Landtag ab. Wie immer will das Online-Tool Wahl-O-Mat dabei unterstützen, die Programme und Ziele der kandidierenden Parteien kennenzulernen und sich auf diese Weise eine fundierte Wählermeinung zu bilden.

Die Vorbereitung für die Niedersachsen-Wahl schlägt sich in der Wahl-O-Mat-App im Update auf die aktuelle Version 5.0.11 nieder. Den Machern der Anwendung zufolge haben alle 14 Parteien, die am 9. Oktober zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. In der Folge kann man nun seine eigene Meinung zu diesen Thesen mit den Aussagen der Parteien vergleichen, um sich selbst im Spektrum der kandidierenden Parteien zu verorten.

Die Alternative WahlSwiper wollen wir in diesem Zusammenhang nicht verschweigen. Hier findet sich bislang aber nur die Webseite schon auf die Wahl in Niedersachsen vorbereitet, die zugehörige App wurde bereits seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert.