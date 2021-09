„EXIT – Der Fluch von Ophir“: Escape-Room-Adventure fürs iPhone

Der berühmte Schriftsteller Tory Harlane ist spurlos verschwunden. Zuletzt wurde Harlane im Hotel Ophir, tief in den Wichita Mountains in Oklahoma, gesehen, wo er über angebliche Spukhäuser recherchiert hat. Es gibt viele Gerüchte über diesen abgelegenen Ort: Gerüchte über eine angebliche Stadt aus Gold, über unerklärliche Phänomene und auch über einen Fluch. Und dann ist da noch dieser unheimliche Komet an Himmel. Und tatsächlich geht es im Hotel Ophir nicht mit rechten Dingen zu – dieser Ort lässt seine Besucher buchstäblich nicht mehr los.

