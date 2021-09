Aufgepasst: Installation neuer iPhones und iPads aus Backup kann Probleme bereiten

Apple zufolge betreffen die genannten Fehler ausschließlich die neu verfügbaren iPhone-Modelle iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max sowie das neue iPad in der 9. Generation und das jetzt ohne Home-Taste erhältliche iPad mini in der 6. Generation.

Wenn ihr heute ein neues iPhone bekommt, lauft ihr möglicherweise direkt in die ersten Softwarefehler. In zwei neu veröffentlichten Support-Dokumenten warnt Apple vor Besonderheiten im Zusammenspiel mit Apple Music und den iOS-Widgets, die offenbar ausschließlich auf den neuen iPhone- und auch iPad-Modellen auftreten.

Insert

You are going to send email to