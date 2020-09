iPhone 12: Wackel-Video macht Lust auf harte Kante

Davon, dass die jetzt auf YouTube veröffentlichten 15 Sekunden keinen wirklichen Prototyp des iPhone 12 sondern eher die Interpretation der seit Monaten kursierenden Gerüchte durch chinesische Nachbauer zeigen, darf einfach mal ausgegangen werden.

Dennoch wird das im Video präsentierte Modell wohl nicht allzu weit von der diesjährigen Geräte-Generation entfernt sein.

Zwar fehlt im rückseitigen Kameramodul der Ausschnitt für den vermutlich integrierten LiDAR Scanner, der Rahmen des neuen Gerätes dürfte sich jedoch wie gezeigt an der harten Kante des iPhone 4 orientieren und lässt nostalgische Erinnerungen an längst vergangene iPhone-Zeiten aufkommen.

Unter Branchenbeobachtung gilt es inzwischen als ausgemacht, dass Apple in diesem Jahr vier iPhone-Modelle veröffentlichen wird – zwei unterschiedliche, reguläre Größen und zwei Pro-Modelle – die jedoch alle auf eine identische Designsprache setzen werden.

Erwartet wird, dass die Pro-Modelle den bereits im iPad Pro verbauten LiDAR Scanner integrieren werden, auf bessere Kameras, schnellere Bildwiederholraten des Displays und wohl auch neue Farben setzen werden.

Vier Modelle im Anmarsch

Zudem soll Apple erneut mit den verfügbaren Größen experimentieren und das größte Modell in diesem Jahr (das iPhone 12 Pro Max) größer als alle bisherigen iPhones machen, wären das kleinste Modell (das iPhone 12) in etwa mit den Maßen des iPhone 5 vergleichbar sein wird.

Erwartet werden: Ein iPhone 12 (mit einer Display-Größe von 5,4 Zoll), ein etwas größeres iPhone 12 Pro sowie ein gleich großes iPhone 12 Max mit Display-Diagonalen von jeweils 6,1 Zoll und ein iPhone 12 Pro Max, das mit massiven 6,7 Zoll antreten wird. Um von Zoll auf Zentimeter zu kommen, könnt ihr die Maße im Kopf grob mit 2,5 multiplizieren.

Coronabedingt sollen die neuen Modelle in diesem Jahr erst im Oktober in den Markt starten, die Pro Modelle könnten sogar erst im November in den Verkauf gehen.