iPhone 12: Textiles USB-C-Ladekabel im Gespräch

Sollten die aktuellen Gerüchte zutreffen, dann steht der Lieferumfang des iPhone 12 schon zu weiten Teilen fest: Apple legt den Geräten mit dem etwas kleineren Akkus keine zusätzlichen Netzteile mehr bei, tauscht das Lightning-zu-USB-C-Kabel jedoch gegen eine Variante mit Textilmantel aus.

iPhone 12 series will be equipped with USB-C to Lightning braided data cable (via. 充电头网) pic.twitter.com/mla5HCKGRU — DuanRui (@duanrui1205) July 14, 2020

Dieses soll zum Marktstart dann von einem neuen Netzteil begleitet werden, das Apple als optionales Zubehör anbieten und damit ein neues Alleinstellungsmerkmal des iPhone 12 unterstützen wird: Während Apples Schnelllademodus derzeit auch bei kräftigen Netzteilen nur 18W nutzt, soll die nächste Geräte-Generation ein schnelles Laden mit bis zu 20W zu ermöglichen.

Vor dem letztendlich anstehenden Wechsel zu einem iPhone-Modell das vollständig auf Ports verzichtet, versucht sich Cupertino in diesem Jahr also offenbar schon mal in Minimalismus. Kein Netzteil mehr, dafür ein etwas wertigeres Kabel und die Möglichkeit mehr Leistung aus bereits vorhandenen Power-Delivery-Netzteilen heraus zu kitzeln.