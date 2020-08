iPhone 12 Pro Max: Screenshots und ein Mini-Video davon

Der Blogger Jon Prosser ärgert Apple mal wieder. In seinem Videopodcast präsentiert er eine Testversion des iPhone 12 Pro Max sowie exklusive Software-Details zu diesem Gerät – Wochen vor der offiziellen Ankündigung des Geräts.

Bei dem gezeigten iPhone handelt es sich dem Video zufolge um ein sogenanntes PVT-Modell – PVT steht für „Product Validation Test“. Mit solchen Geräten werden die letzten Tests vor dem endgültigen Produktionsstart gemacht. Dieser sei aktuell für kommenden Monat geplant.

Die auf dem iPhone 12 Pro Max installierte iOS-Version ist mit zusätzlichen Testfunktionen ausgestattet, mit deren Hilfe sich verschiedene Hardware-Details der Geräte erneut bestätigen lassen. So zeigt etwa ein für den Produkttest gedachter Schalter, dass das iPhone 12 Pro Max in der Tat mit einem LiDAR-Sensor ausgestattet, der die Autofokusfunktion der Kamera zusätzlich unterstützen soll. Bislang hat Apple die Sensoren nur im iPad Pro verbaut.

Die Kamera des iPhone 12 Pro Max wird auch in der Lage sein, 4K-Video mit 120 fps oder auch mit 240 fps in Zeitlupe aufzunehmen. An dieser Stelle kurz die Anmerkung, dass sich sämtliche genannten Daten nur für die Max-Version des iPhone 12 Pro bestätigen lassen. Da keine Software des „kleinen“ iPhone 12 Pro vorliegt, könnte es hier Abweichungen geben.

Mit Blick auf die Bildschirmtechnologie lässt sich sagen, dass Apple zumindest beim iPhone 12 Pro Max weiterhin Bildschirme mit 120 Hz testet und das sogenannte ProMotion-Display noch nicht aus der Welt ist. In letzter Zeit streuten Gerüchte um Lieferengpässe Zweifel daran, dass Apple die neuen Pro-Modelle bereits mit dieser Technik ausstatten kann.

Das iPhone im Video ist in eine sogenannte Tarnhülle verpackt und lässt wenig Rückschlüsse auf die Gehäuseform zu. Das Gerät sei etwas kantiger, das Gehäuse sei jedoch im Vergleich zum Vorgänger nicht wesentlich geändert worden. Allerdings kann der Bildschirm nicht verbergen, dass die Ränder etwas geschrumpft und der Bildschirm somit minimal größer ist. Dies lässt auch die Kamera-Einkerbung kleiner erscheinen, doch Prosser zufolge behält die Notch die gleiche Größe wie zuvor.