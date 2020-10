iPhone 12: „Persönlicher Hotspot“ bietet auch 5 GHz-Verbindungen an

Mit den neuen iPhone-Modellen erhöht sich auch die maximale Geschwindigkeit bei der Verwendung von Apples „Persönlichem Hotspot“. War die geteilte Bandbreite hier bislang auf Funkverbindungen über das WLAN-Netz mit 2,4 GHz beschränkt, so können die neuen iPhone-12-Modelle andere Geräte jetzt parallel auch über das schnellere 5-GHz-Netz versorgen.

I confirmed the new Maximize compatibility setting on iPhone 12 switches the hotspot from 5ghz to 2.4ghz. Which matters when using 5G where the speeds can go above the 2.4ghz spec. pic.twitter.com/uzvPyD5lFe

— Aaron Zollo (@zollotech) October 22, 2020