iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max: Die ersten Reviews sind da

Am Freitag kommen die nächsten und wohl letzten beiden iPhone-Modelle für dieses Jahr in den Handel. Das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max lassen sich bereits seit vergangener Woche vorbestellen. Jetzt wurde Apples Review-Verbot aufgehoben und die vom Hersteller mit Vorab-Testgeräten ausgestatteten Journalisten und YouTuber dürfen sich zu ihrem ersten Eindruck äußern. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang natürlich immer auch der direkte Vergleich von Apples mittlerweile sehr unterschiedlich ausfallenden Bildschirmgrößen.

Mit Blick auf unsere Video-Tipps bleiben wir bei den gewohnt kompetenten Analysen von Marques Brownlee und dem US-Magazin The Verge. Die Vorzüge des großen iPhone 12 Pro Max überraschen nicht. Apples neues Flaggschiff kann mit einer erstklassigen Kameraleistung und zudem einer imposanten Akku-Leistung punkten. Das kleine iPhone 12 mini sucht dagegen nach einer komplett gegensätzlichen Käufergruppe. Wer keine Handtasche dabei hat und sich sein Smartphone auch nicht um den Hals hängen will, bekommt mit Apples neuem „Miniatur-Smartphone“ einen robusten Alleskönner für die Hosentasche geboten.

iPhone 12 mini im Video:

iPhone 12 Pro Max im Video: