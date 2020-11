iPhone 12 mini, Pro Max und HomePod mini: Vorbestellungen ab 14 Uhr

Ein schneller Service-Hinweis noch mit Blick auf die für den morgigen Freitag startenden Bestellmöglichkeiten für die neuen Apple-Geräte. Ihr könnt ausschlafen, der Apple Store nimmt die Vorbestellungen planmäßig erst ab 14 Uhr an.

Auf dem Programm steht morgen der Bestellstart für die iPhone-Modelle iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max. Zudem bietet Apple von morgen an auch den HomePod mini zur Vorbestellung an. Die beiden iPhones sollen dann eine Woche später vom 13. November an ausgeliefert werden, beim HomePod mini nennt Apple den 16. November als Termin für den Verkaufsstart. Apple hat an den für morgen angesetzten Termin heute sogar nochmal per Pressemitteilung erinnert: