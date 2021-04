iPhone 12 jetzt auch in Violett erhältlich

Apple hat uns auf seinem Frühlings-Event mit einer neuen iPhone-Farbe überrascht. Das iPhone 12 und das iPhone 12 mini sind jetzt als sechste Farboption in Violett erhältlich.

Die neue Gerätefarbe steht von Freitag an zur Vorbestellung bereit, eine Woche später sollen die violettfarbenen Geräte dann vom 30. April an ausgeliefert werden.

Ergänzend dazu bietet Apple auch neue Farben für Zubehör an, so sind Apples Silikonhüllen für die neuen iPhone-Modelle jetzt auch in Capriblau, Pistazie, Cantaloupe oder Amethyst erhältlich, das MagSafe Leder Case und die Lederhülle von Apple gibt es jetzt in Dunkelviolett und Apples Leder-Wallet ist in dem neuen Farbton Arizona erhältlich.

Anders als die neue Farboption für das iPhone lassen sich die von Apple neu vorgestellten Hüllen ab sofort bestellen.