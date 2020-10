iOttie-Autohalterung mit komfortablem Schließmechanismus

Die neu in Deutschland erhältlichen „Easy One Touch 5“-Autohalterungen von iOttie machen auf den ersten Blick einen ganz guten Eindruck. Besonderen Komfort verspricht der automatische Schließmechanismus der Geräte. Dabei packen die seitlichen Klammern automatisch zu, sobald das iPhone in die Halterung eingesetzt wird.

Der Hersteller teilt mit, dass es sich bei den jetzt verfügbaren Modellen um eine überarbeitete Version der ehemals angebotenen Autohalterung handelt. Ein größerer „Easy-One-Touch-Knopf“ soll die Nutzung der Halterungen vereinfachen. Beim Einlegen setzt man das iPhone auf die Stützen im Fuß auf und drückt es nach hinten gegen den Knopf, woraufhin sich die seitlichen Klammern schließen und das Gerät sicher gehalten wird. Will man das iPhone aus der Halterung entfernen, wird die Klammer durch das Zusammendrücken von zwei Schiebern wieder gelöst.

iOttie bietet auch beim Organisieren des Ladekabels Unterstützung. Ein mitgelieferter Kabelanhänger erlaubt es, das Lightning-Kabel bei Nichtbenutzung magnetisch an die Halterung zu „kleben“, sodass der Stecker stets aufgeräumt und schnell zur Hand ist.

Der Hersteller bietet seine Autohalterung in drei verschiedenen Varianten an, sodass sich das iPhone damit wahlweise an der Windschutzscheibe bzw. dem Armaturenbrett, den Lüftungsschlitzen oder am CD-Laufwerk befestigen lässt. Die Version zum Befestigung an der Scheibe oder dem Armaturenbrett arbeitet mit einem Saugnapf und bietet die Möglichkeit, den Teleskoparm bei Bedarf von 12,7 cm auf 20,3 cm zu verlängern – vier Zentimeter mehr als beim Vorgänger. Auch die Version für die Lüftungsschlitze wurde abgesehen von der überarbeiteten Aufnahme noch zusätzlich verbessert. Ein neuer Drehverschluss soll hier für zusätzliche Sicherheit sorgen. Der Kopf der Halterungen ist um 360 Grad drehbar und lässt sich flexibel einstellen.

iOttie bietet seine „Easy One Touch 5“-Halterungen in Deutschland zum Preis von 29,95 Euro an.