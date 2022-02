Beats Fit Pro: Anwender klagen über störendes Rauschen

Die seit drei Wochen in Deutschland erhältlichen Apple-Ohrhörer Beats Fit Pro sorgen nicht bei allen Käufern für Begeisterung. So finden sich zahlreiche Klagen über Störgeräusche und Rauschen bei Verwendung der Ohrhörer.

Mit Blick auf die vorliegenden Fehlerberichte scheint es sich hier allerdings um zwei unterschiedliche Ursachen zu handeln. Zunächst einmal hatte Apple schon beim Verkaufsstart der Ohrhörer in den USA grundsätzlich ein Problem, bei dem die Beats Fit Pro teilweise mit einem Defekt in einem der beiden Hörer ausgeliefert wurde. Auch in Deutschland berichten nun vereinzelt Kunden davon, dass einer der beiden Ohrhörer teils mehr und teils weniger deutlich hörbar rauscht. Hier sollte der Kontakt mit dem Beats-Support und ein Austausch der Hörer Abhilfe schaffen.

Transparenzmodus schlechter als bei den AirPods?

Bei dem zweiten geschilderten Problem gestaltet sich der Sachverhalt schwieriger. So wird über einen unverhältnismäßig hohen Rauschpegel im Transparenzmodus berichtet. Dazu ist allerdings generell zu sagen, dass auch andere Ohrhörer wie etwa die AirPods in diesem Modus dazu neigen, Fremdgeräusche zu verstärken, was auch zu einem erhöhten Rauscheffekt führen kann.

Unabhängig davon ist natürlich auch hier ein Problem mit dem Gerät selbst nicht auszuschließen – insbesondere wenn der Effekt als unnatürlich stark empfunden wird. Es kann somit keinesfalls schaden, wenn man sich diesbezüglich mit dem Beats-Support in Verbindung setzt. Ein Austausch ist hier allerdings keine Garantie für Besserung, so schreibt uns ein Leser, dass er bereits sein drittes Paar erhalten hat, das starke Rauschen im Transparenzmodus aber dennoch weiterhin zu vernehmen ist.

Die Beats Fit Pro präsentieren sich als optisch interessante und auch farblich vielseitigere Alternative zu den AirPods. Dank der mitgelieferten Ohrbügel versprechen die Hörer auch bei intensiveren sportlichen Aktivitäten sicheren Halt. Bei dem von Apple abgerufenen Premiumpreis von 229 Euro sollte man allerdings auch einwandfreie akustische Eigenschaften erwarten dürfen.