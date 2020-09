iOS-Fehler: Falsche Zeit im Uhr-Widget, Rechner verheimlicht Nullen

Mit den mit iOS 14 verfügbaren Widgets bietet Apple iPhone-Besitzern viel Spielraum und durchaus auch einige nützliche Erweiterungen. Das Uhr-Widget kann man in seiner aktuellen Form allerdings in die Tonne treten. Die Zeitanzeige im Widget weicht teils massiv von der tatsächlichen Uhrzeit ab.

Zahlreiche E-Mails von Lesern korrespondieren hier mit Berichten in Onlineforen und unseren eigenen Erfahrungen. Wie es scheint, hat iOS 14 Probleme bei der Synchronisierung der Uhrzeit, in der Folge fällt die Anzeige im Widget teils um wenige, teils aber auch um etliche Minuten zurück.

Natürlich sind bei einer Uhranzeige auch nur wenige Sekunden Zeitversatz nicht akzeptabel. Bleib also zu hoffen, dass Apple hier schnellstmöglich per Update nachbessert.

iPhone-Rechner blendet Nullen aus

Das Problem mit dem Uhr-Widget ist nur eines von zahlreichen kleineren Problemen, die im Anschluss an die Veröffentlichung von iOS 14 aufgetaucht sind. Etliche Leser haben mittlerweile auch den in der Rechner-App auf dem iPhone vorhanden Anzeigefehler bei der Anzeige von Nachkommastellen angesprochen. So erscheinen mehrere rechts vom Komma eingegebene Nullen erst dann, wenn abschließend noch eine andere Zahl eingegeben wird. Ihr müsst beispielsweise bei der Eingabe von 1,00001 also mitzählen, eine optische Kontrolle des Eingetippten ist nicht möglich.