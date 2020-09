Apple erklärt: Schlafüberwachung in watchOS 7

Die Apple Watch ist mit watchOS 7 in der Lage, das Schlafverhalten ihrer Träger aufzuzeichnen. Im Zusammenhang mit dieser Funktion gibt es allerdings einiges an Erklärungsbedarf. Der Apple Support will dem gerecht werden, indem er die Neuerung mit einem ausgedehnten Video vorstellt – bislang allerdings nur auf Englisch.

Die neue Schlaffunktion der Apple Watch kombiniert die Schlafüberwachung mit einer Weckfunktion und kann euch zudem dazu auffordern, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Ergänzend blendet die Uhr, wenn der Ladezustand unter 30 Prozent liegt, eine Aufforderung zum Aufladen ein.

Das neue Apple-Video vermittelt einen kompakten Überblick über die mit der Schlafüberwachung verbundenen Funktionen und Möglichkeiten. Ausführlich findet ihr das Ganze auch auf Deutsch beschrieben im aktuellen Online-Handbuch zu watchOS 7.