iOS-Anredeformen und Kontaktpronomen über die Einstellungen festlegen

Das bringt uns direkt zu der mit dieser Einstellung verwandten Möglichkeit, ein Kontaktpronomen zu einer Kontaktkarte hinzuzufügen . Wählt man hier beispielsweise den eigenen Eintrag in der App „Kontakte“ aus (die persönliche Kontaktkarte findet sich immer an oberster Stelle in der Liste), kann man über die Bearbeiten-Funktion erweiterte Anredeformen hinzufügen.

Ihr könnt das Ganze prüfen, wenn ihr den Bereich „Sprache & Region“ in den allgemeinen iOS-Einstellungen öffnet und dort den Menüpunkt „Anredeform“ auswählt. Alternativ zum Standard „Keine Angabe“ stehen hier ebenfalls die Optionen „Männlich“, „Weiblich“ und „Divers“ zur Auswahl. In der Folge können Apps von Apple und – sofern man den zusätzlichen Schalter aktiviert – auch weitere Anwendungen die gewünschte Anredeform verwenden.

Insert

You are going to send email to