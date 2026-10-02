Apple wäre nicht Apple, wenn wir nicht hin und wieder neu lernen müssten, wie sich eigentlich einfache Dinge auf dem iPhone regeln lassen. Mit iOS 27 gab es wieder eine Änderung im Zusammenhang mit Apples Foto-Widgets für den Home-Bildschirm. Wer ein dort angezeigtes Bild aus der Auswahl für das Widget entfernen will, muss nun einen kleinen Umweg gehen.

Apples Fotos-Widget hat mittlerweile seit sechs Jahren einen festen Platz auf unseren Home-Bildschirmen. Das in verschiedenen Größen verfügbare Widget zeigt wechselnde Bilder aus der Foto-Mediathek an. Dabei spielt es keine Rolle, ob man iCloud-Fotos verwendet oder nicht.

„Empfohlene Fotos“ als Grundlage

Als Basis für die abwechselnd im Widget angezeigten Fotos dient das Album „Empfohlene Fotos“ in der Fotos-App. Die hier vorhandenen Bilder werden von iOS automatisch ausgewählt. In der Regel klappt das auch sehr gut. Nur ab und an wird auf dem Home-Bildschirm ein Bild angezeigt, das einfach nicht passt oder das man dort nicht sehen möchte, das einfach nicht passt oder man nicht sehen möchte.

Vor dem Update auf iOS 27 konnte man das betreffende Bild einfach antippen und in der Fotos-App öffnen. Über die drei Punkte oben rechts konnte man verschiedene Optionen einblenden, darunter auch die Möglichkeit, das Bild aus dem Album „Empfohlene Fotos“ zu entfernen.

Mit iOS 27 ist ein Umweg nötig

Jetzt fehlt dort diese Option und man kann das Bild nur noch komplett aus der Foto-Mediathek ausblenden. Will man es jedoch behalten und lediglich nicht mehr im Widget sehen, muss man einen Umweg über die Fotos-App gehen. Öffnet dort im Bereich „Sammlungen“ den Ordner „Empfohlene Fotos“ und sucht das betreffende Bild darin. Tippt ihr dort auf die drei Punkte oben rechts, steht die Möglichkeit, das Bild aus den „Empfohlenen Fotos“ zu entfernen, wieder zur Verfügung.

Die Funktion ist bei der Neugestaltung des erweiterten Fotos-Menüs offenbar unter den Tisch gefallen. Wir schließen allerdings nicht aus, dass Apple dies mit einem der nächsten Updates korrigiert.