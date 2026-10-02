Memoroll: iPhone-App setzt auf schnelle Notizen

Die der Notiz-App Memoroll beschränkt den Aufwand zum Festhalten eines Gedankens auf ein Minimum. Nach dem Öffnen steht der Cursor bereits im Textfeld einer neuen Notiz und die Eingabe kann direkt beginnen.

Die Notizen werden in Memoroll chronologisch geordnet und lassen sich bei gespeichertem Standort auch über eine Kartenansicht finden. Bei der zeitlichen Zuordnung der Notizen geht Memoroll einen eigenen Weg. Ein neuer Tag beginnt für die App erst um 4 Uhr morgens. Nach Mitternacht erstellte Notizen werden dadurch noch dem vorherigen Tag zugeordnet, was insbesondere bei späten Einträgen sinnvoll sein kann.

Notizen ohne Umwege erfassen

Für den schnelleren Zugriff bietet Memoroll ein Widget für den Sperrbildschirm und lässt sich zudem über das Kontrollzentrum sowie die Aktionstaste kompatibler iPhone-Modelle öffnen. Mit dem letzten Update ist zudem ein Widget für den Home-Bildschirm hinzugekommen. Dieses zeigt unter anderem die Anzahl der am aktuellen Tag erstellten Notizen an.

Zusätzlich zum Text können auch Fotos aus der Mediathek oder direkt von der Kamera eingebunden werden. Neben der Listenansicht und Volltextsuche stehen ein Kalender und eine Karte für den Zugriff auf vorhandene Notizen zur Verfügung. Tage mit gespeicherten Einträgen werden im Kalender hervorgehoben.

Mehrere Einträge eines Tages erscheinen in der Kartenansicht ihrer zeitlichen Reihenfolge entsprechend nummeriert und miteinander verbunden. Einträge lassen sich zudem als Favoriten markieren oder in Aufgaben umwandeln und später als erledigt kennzeichnen.

Kostenlos und lokal

Memoroll lässt sich komplett kostenlos verwenden. Die App speichert alle Inhalte direkt auf dem iPhone. Wenn gewünscht, können Kopien der Einträge und Bilder als Datensicherung in der persönlichen iCloud abgelegt werden.