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Diese Alternativen gibt es

iOS 27 legt Teufel-Remote-App lahm
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Besitzer ausgewählter Audiogeräte von Teufel sollten sich nach dem Wechsel auf iOS 27 nicht wundern, wenn sich ihre Fernbedienung plötzlich verabschiedet. Die Teufel-Remote-App kann sich unter Apples aktuellem Betriebssystem direkt nach dem Öffnen wieder schließen. Der Berliner Hersteller bestätigt das Problem und untersucht derzeit die Ursache.

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Drei Teufel-Produktreihen betroffen

Laut einem neu veröffentlichten Support-Hinweis von Teufel betrifft der Fehler die MUSICSTATION, das RADIO 3SIXTY und den KOMBO 62 Mk2. Die Remote-App dient bei diesen Geräten unter anderem zur Einrichtung, Quellenwahl und Steuerung von Internetradio und Streamingdiensten.

Das Problem tritt offenbar erst im Zusammenspiel mit iOS 27 auf. Teufel spricht von einer Kompatibilitätsproblematik und weist darauf hin, dass auch mit der herstellerübergreifenden UNDOK-App ähnliche Schwierigkeiten gemeldet wurden. Wann eine aktualisierte Version der Teufel-App bereitsteht, ist bislang offen.

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OKTIV derzeit die bessere Alternative

Als vorübergehende Lösung nennt Teufel zunächst UNDOK. Da die betroffenen Audiogeräte auf derselben technischen Plattform basieren, lässt sich die Einrichtung damit in einigen Fällen weiterhin durchführen. Ganz zuverlässig scheint diese Lösung unter iOS 27 allerdings ebenfalls nicht zu funktionieren.

Besser sieht es derzeit bei OKTIV aus. Die App soll laut Teufel unter iOS 27 weiterhin mit dem RADIO 3SIXTY ECN, der MUSICSTATION ECN und dem KOMBO 62 Mk2 funktionieren. Die ECN-Versionen von RADIO 3SIXTY und MUSICSTATION werden seit Ende 2022 verkauft.

Teufel weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei beiden Möglichkeiten nur um vorläufige Workarounds handelt. Sie müssen daher nicht bei jeder Gerätekonfiguration funktionieren. Die eigentliche Teufel-Remote-App ist weiterhin im App Store erhältlich; die aktuelle Version 1.6.1 wurde zuletzt im Januar 2025 aktualisiert.

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Teufel Remote
Teufel Remote
Entwickler: Lautsprecher Teufel GmbH
Preis: Kostenlos
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Oktiv
Oktiv
Entwickler: Frontier Smart Technologies Ltd
Preis: Kostenlos
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08. Okt. 2026 um 08:36 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Teufel legt sich selbst lahm weil sie sich nicht kümmern meint ihr?!

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  • Und in der Beta von iOS 27 hatte keiner Lust von Teufel mal Tests zu machen?
    Jetzt ist man überrascht und der Kunde bekommt Ausreden, dass man jetzt erst schaut?

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  • UNDOK geht nicht mehr unter iOS27, das steht dazu auf der Entwicklerseite: „With the release of iOS 27, the legacy UNDOK app is no longer compatible and will not function on devices running this version of Apple’s operating system.“

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  • Grundgütiger, sieht die App altbacken aus. Sowas hätte ich zu iOS 6-Zeiten erwartet. Konservativ deutsch.

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