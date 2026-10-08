iOS 27 legt Teufel-Remote-App lahm

Besitzer ausgewählter Audiogeräte von Teufel sollten sich nach dem Wechsel auf iOS 27 nicht wundern, wenn sich ihre Fernbedienung plötzlich verabschiedet. Die Teufel-Remote-App kann sich unter Apples aktuellem Betriebssystem direkt nach dem Öffnen wieder schließen. Der Berliner Hersteller bestätigt das Problem und untersucht derzeit die Ursache.

Drei Teufel-Produktreihen betroffen

Laut einem neu veröffentlichten Support-Hinweis von Teufel betrifft der Fehler die MUSICSTATION, das RADIO 3SIXTY und den KOMBO 62 Mk2. Die Remote-App dient bei diesen Geräten unter anderem zur Einrichtung, Quellenwahl und Steuerung von Internetradio und Streamingdiensten.

Das Problem tritt offenbar erst im Zusammenspiel mit iOS 27 auf. Teufel spricht von einer Kompatibilitätsproblematik und weist darauf hin, dass auch mit der herstellerübergreifenden UNDOK-App ähnliche Schwierigkeiten gemeldet wurden. Wann eine aktualisierte Version der Teufel-App bereitsteht, ist bislang offen.

OKTIV derzeit die bessere Alternative

Als vorübergehende Lösung nennt Teufel zunächst UNDOK. Da die betroffenen Audiogeräte auf derselben technischen Plattform basieren, lässt sich die Einrichtung damit in einigen Fällen weiterhin durchführen. Ganz zuverlässig scheint diese Lösung unter iOS 27 allerdings ebenfalls nicht zu funktionieren.

Besser sieht es derzeit bei OKTIV aus. Die App soll laut Teufel unter iOS 27 weiterhin mit dem RADIO 3SIXTY ECN, der MUSICSTATION ECN und dem KOMBO 62 Mk2 funktionieren. Die ECN-Versionen von RADIO 3SIXTY und MUSICSTATION werden seit Ende 2022 verkauft.

Teufel weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei beiden Möglichkeiten nur um vorläufige Workarounds handelt. Sie müssen daher nicht bei jeder Gerätekonfiguration funktionieren. Die eigentliche Teufel-Remote-App ist weiterhin im App Store erhältlich; die aktuelle Version 1.6.1 wurde zuletzt im Januar 2025 aktualisiert.