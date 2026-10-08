ChatGPT: GPT-6 bringt Diagramme, Buttons und kleine Werkzeuge

OpenAI verteilt GPT-6 jetzt in ChatGPT und verändert zugleich die Darstellung der Antworten. Mit der neuen „Intelligent UI“ kann der Assistent je nach Anfrage Diagramme, Schaltflächen, Formulare und interaktive Werkzeuge in die Unterhaltung einbauen. Unterdessen baut auch Konkurrent Anthropic die KI-Systeme aus.

GPT-6 kommt jetzt für alle

GPT-6 Sol wird seit gestern für Plus-, Pro-, Business- und Enterprise-Nutzer freigeschaltet. Heute beginnt die Verteilung von GPT-6 Luna an Nutzer der kostenlosen Version und des Go-Tarifs. Beide Varianten sind laut OpenAI für alltägliche Unterhaltungen optimiert. Work und Codex bleiben unverändert.

Deutlich sichtbarer dürfte die „Intelligent UI“ ausfallen. ChatGPT soll selbst entscheiden, welche Darstellung für eine Antwort sinnvoll ist. Vergleiche können nebeneinander erscheinen, Erklärungen als interaktive Grafiken und Berechnungen direkt als bedienbare Werkzeuge. Als Beispiele nennt OpenAI Kostenaufteiler, Sparrechner oder kleine Spiele.

Antworten erscheinen schneller

GPT-6 kann zudem bereits antworten, während das Modell im Hintergrund weiterarbeitet. Informationen sollen dadurch schrittweise erscheinen. OpenAI verspricht außerdem bessere Websuchen und robustere Schutzmechanismen gegen Manipulationsversuche.

Anthropic legt mit Haiku 5.5 nach

Fast zeitgleich hat Anthropic Claude Haiku 5.5 veröffentlicht. Es soll Anthropics bislang schnellstes und günstigstes kleines Modell sein. Haiku richtet sich vor allem an Aufgaben mit hohem Volumen wie Zusammenfassungen, Klassifizierung, Datenbankabfragen oder den Einsatz als Unteragent.

Nach Angaben von Anthropic kostet Haiku 5.5 im Durchschnitt rund 75 Prozent weniger als Haiku 4.5. Damit ist die Claude-5.5-Familie mit Opus, Sonnet und Haiku komplett. Sonnet 5.5 hatten wir Ende September bereits vorgestellt.