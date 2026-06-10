iOS 27: Apple sortiert die AirPods-Einstellungen neu

Apple nutzt iOS 27 offenbar auch dafür, die inzwischen recht umfangreichen AirPods-Einstellungen neu zu sortieren. Wer AirPods mit einem iPhone verbindet, sieht in der ersten Entwicklerbeta ein deutlich kompakteres und übersichtlicheres Menü. Die Einstellungen bleiben an der bekannten Stelle erreichbar, wirken aber weniger wie eine lange Liste einzelner Optionen.

Apple hat mehrere Bereiche zusammengefasst und stärker gruppiert. Direkt unter den Hörmodus-Schaltern findet sich nun ein Lautstärkeregler, während Funktionen wie Hörgesundheit, Anrufsteuerung, Kamerasteuerung, Live-Übersetzung und Adaptives Audio in eigene Untermenüs wandern.

Das klingt zunächst nach einer kleinen Designänderung, dürfte im Alltag aber hilfreich sein. Die AirPods haben in den vergangenen Jahren immer mehr Funktionen bekommen: Geräuschkontrolle, personalisiertes 3D-Audio, adaptive Transparenz, Hörtest, Hörhilfefunktionen, Gestensteuerung, automatische Gerätewechsel und „Wo ist?“-Optionen. Entsprechend lang und unübersichtlich war das Einstellungsmenü zuletzt geworden.

Mehr Ordnung für immer mehr Funktionen

Mit iOS 27 setzt Apple auf klarere Kategorien. Darunter sind neue Bereiche für Bedienungshilfen, Audio und Weiterleitung, Hörgesundheit, Live Übersetzung sowie Steuerung und Gesten. Dazu kommen eigene Menüs für Batterie, Datenschutz und „Wo ist?“. Damit sollen wichtige Optionen schneller erreichbar sein, ohne dass Nutzer durch zahlreiche Einzelpunkte scrollen müssen.

Die Überarbeitung reiht sich in weitere AirPods-Neuerungen ein, die Apple für die kommenden Systemversionen angekündigt hat. In seiner WWDC-Ankündigung nennt Apple unter anderem einen eigenen Equalizer für AirPods. Nutzer sollen den Klang ihrer Ohrhörer damit stärker an die eigenen Vorlieben anpassen können.

Auch der Mac bekommt das neue Menü

Nicht nur das iPhone profitiert von der neuen Struktur. Apple überarbeitet auch AirPods-Menü in den Systemeinstellungen von macOS 27 Golden Gate verwenden. iOS 27 und macOS 27 liegen derzeit als Entwicklerbeta vor. Die öffentliche Beta soll im kommenden Monat starten, die finale Freigabe ist wie üblich für den Herbst geplant. Bis dahin kann Apple Details am AirPods-Menü noch ändern.