Bei Anker kann man sich noch bis morgen registrieren, um einen Sonderrabatt auf die SolarBank 4 Pro zu erhalten. Frühbucher bekommen den neuen Akku für Balkonkraftwerke dann zum Vorzugspreis von 1499,25 Euro. Zudem ist in diesem Paket ein kostenloses Smart Meter enthalten, dazu weiter unten mehr.

Mehr Kapazität und höhere Leistung

Die Leistungsdaten der SolarBank 4 Pro sind durchaus stattlich. Mit einer Speicherkapazität von 5 kWh bietet die SolarBank 4 Pro deutlich mehr Kapazität als ihre Vorgänger. Allerdings benötigt das Gerät auch etwas mehr Stellfläche als die Vorgänger. Die Breite bleibt mit 46 Zentimetern unverändert, doch ist das Gerät jetzt knapp drei Zentimeter tiefer (30,5 cm) und vor allem rund zehn Zentimeter höher (35,5 cm).

Auch die maximale Eingangsleistung wurde erhöht. An die vier vorhandenen MPPTs lassen sich jetzt Module mit bis zu 5000 Watt Gesamtleistung anschließen.

Erweiterte Optionen im Hausnetz

Über die integrierte Steckdose lassen sich Geräte mit bis zu 3600 Watt Leistung betreiben. Zudem unterstützt die SolarBank 4 Pro neben der Standardverwendung als Akku für zulassungsfreie Balkonkraftwerke auch die Abgabe von bis zu 2500 Watt ans Hausnetz. Dies unterliegt jedoch zusätzlichen Auflagen und setzt die Installation durch einen Elektriker voraus.

Wer die SolarBank 4 Pro ausschließlich als Speicher für ein Balkonkraftwerk nutzen und bis zu 800 Watt einspeisen möchte, kann den Akku per Plug-and-Play und in Eigenregie in Betrieb nehmen.

Eine Fachkraft wird nur benötigt, wenn man mehr Leistung ans Hausnetz abgeben oder die Leistung der angeschlossenen Module über dem Grenzwert für gewöhnliche Balkonkraftwerke liegt. In diesem Fall muss die Verbindung zum Hausnetz über eine sogenannte Wieland-Steckdose erfolgen und zudem ein Smart Meter im Sicherungskasten installiert werden sowie eine Anmeldung beim Netzbetreiber erfolgen.

Smart Meter für erweitertes Energiemanagement

Auch die Installation eines Smart Meters darf nur durch eine Fachkraft erfolgen. Das Gerät übermittelt den Stromverbrauch in Echtzeit an die SolarBank, sodass diese den jeweiligen Bedarf nach Möglichkeit aus ihrem Speicher heraus decken kann.

Verkaufsstart am Freitag

Der reguläre Preis für die SolarBank 4 Pro liegt bei 1999 Euro. Anker hat jedoch jetzt schon angekündigt, dass der Akku nach Abschluss der Frühbucheraktion zu einem Einführungspreis von 1599 Euro erhältlich sein wird. Bei Amazon ist das entsprechende Angebot bereits gelistet.

Zusatzakkus mit 5kWh sollen zur Markteinführung 1099 Euro kosten. Die SolarBank 4 Pro ist laut Anker zudem mit den älteren Solix-Erweiterungsakkus BP1600 und BP2700 kompatibel.