AirDrop-Codes: Dateiaustausch mit Nicht-Kontakten wird umständlicher

Wenn ihr über die Feiertage Fotos mit Menschen austauschen wollt, die nicht in eurer Kontaktliste sind, geht das nicht mehr so einfach wie bislang von der Hand. Mit den letzten Updates für iOS-Geräte und den Mac hat Apple die AirDrop-Funktion ein wenig umgebaut. Damit man Menschen, bei denen man nicht als Kontakt gespeichert ist, etwas über AirDrop zusenden kann, wird jetzt zwingend ein beidseitiges Einverständnis vorausgesetzt. Es genügt nicht mehr, dass der andere Kontakt bei AirDrop sichtbar ist. Apple hat für diesen Zweck sogenannten AirDrop-Codes in iOS, iPadOS und macOS integriert.

Als Grundvoraussetzung für die Dateiübertragung mithilfe von AirDrop-Codes muss man für andere Personen sichtbar sein. In den AirDrop-Einstellungen lässt sich die Option „10 Minuten für alle“ auswählen. Dann können euch auch Apple-Nutzer sehen, die euch nicht in ihren Kontakten gespeichert haben.

Beim Versuch, etwas per AirDrop an eine sonst unbekannte Person zu übertragen, erscheint unter iOS 26.2, iPadOS 26.2 und macOS 26.2 der Hinweis „AirDrop-Code erforderlich“. Auf dem Gerät des Empfängers wird derweil die Meldung „AirDrop-Code anfordern“ angezeigt. Auf diesem Weg kann man einen sechsstelligen Nummerncode generieren, mit dem man die AirDrop-Übertragung freigeben kann.

AirDrop-Verknüpfung bleibt 30 Tage aktiv

Anschließend lässt sich AirDrop zwischen diesen beiden Geräten wie gewohnt benutzen. Dabei muss man wissen, dass der AirDrop-Code nicht bei jeder Übertragung aufs Neue wieder ausgetauscht werden muss, sondern die AirDrop-Verknüpfung zwischen den beiden Geräten 30 Tage bestehen bleibt.

Falls das nicht gewünscht ist, lässt sich die Einstellung in den AirDrop-Optionen ändern. Dort findet sich nun eine Option namens „Bekannte AirDrop-Kontakte verwalten“. In diesem Bereich werden über AirDrop-Codes hergestellte und noch aktive Verknüpfungen angezeigt und können jederzeit wieder getrennt werden.