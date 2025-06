iOS 26 verändert Weckerdesign: Gleichgewicht mit Nebenwirkungen

Mit der zweiten Vorabversion von iOS 26 hat Apple die Weckfunktion der vorinstallierten Uhr-Applikation optisch überarbeitet. Die Weckeranzeige beim Läuten eines konfigurierten Alarms zeigt nun zwei großflächige Schaltflächen für „Schlummern“ und „Stoppen“ an, die übereinander am unteren Bildschirmrand angeordnet sind.

Beide Tasten sind etwa gleich groß und unterscheiden sich im neuen Design von iOS 26 deutlich zu den Schaltflächen die Apples iPhone-Wecker seinen Nutzern bislang angeboten hat.

Optisch ein schönes Gleichgewicht, allerdings steht der neue Aufbau im Widerspruch zu Erkenntnissen aus früheren internen Apple-Tests. Jack Fields, ehemaliger Apple-Ingenieur und heute als technischer Autor aktiv, berichtet auf der Kurznachrichtenplattform X.com von Untersuchungen während seiner Zeit bei Apple.

Damals seien Nutzerinteraktionen mit der Weckanzeige detailliert analysiert worde. Ziel war es, versehentliche Fehleingaben zu vermeiden – insbesondere das ungewollte Ausschalten des Alarms im Halbschlaf.

In den Tests wurde mit Hilfe sogenannter Heatmaps aufgezeichnet, wo Nutzer beim Wecken typischerweise auf das Display tippen. Das Ergebnis: Wenn die Schaltflächen für „Stoppen“ und „Schlummern“ gleich groß waren, griffen Nutzer deutlich häufiger zur falschen Option. Laut Fields war die Wahrscheinlichkeit, den Alarm unbeabsichtigt zu beenden, um rund 30 Prozent erhöht. Aus diesem Grund habe man sich damals bewusst für ein asymmetrisches Layout entschieden, bei dem die Schlummerfunktion leichter erreichbar war.

