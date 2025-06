iOS 26 bricht die Neun-Minuten-Regel bei der Schlummerfunktion

In den Tiefen von iOS 26 versteckt sich eine kleine Revolution. Apple verabschiedet sich von einer jahrzehntelang gültigen Regel: Die Schlummertaste beim Wecker muss nicht länger starr neun Minuten betragen. Künftig dürfen iPhone-Nutzer selbst bestimmen, wie viel zusätzliche Ruhezeit sie sich nach dem ersten Klingeln gönnen möchten.

Zwar bleiben die gewohnten neun Minuten weiterhin die Voreinstellung für die Schlummerfunktion, doch erstmals bietet Apple eine flexible Anpassung an. Mit iOS 26 wird es möglich, die Dauer des Schlummerintervalls für jeden einzelnen Wecker individuell zu definieren.

Nach dem Update findet sich beim Anlegen oder Bearbeiten eines Weckers ein neuer Einstellungsbereich mit der Bezeichnung „Dauer des Schlummermodus“. Dort kann man einen Zeitraum zwischen mindestens einer und maximal fünfzehn Minuten auswählen. Eine völlig freie Zeitwahl ist zwar weiterhin nicht möglich, dennoch stellt die neue Funktion eine deutliche Verbesserung dar.

Wie bisher lässt sich auch unter iOS 26 die Schlummerfunktion auf Wunsch komplett deaktivieren – für alle, die lieber sofort aufstehen oder auf alternative Methoden setzen.

Die 9 Minuten haben historischen Ursprung

Vielleicht habt ihr euch schon einmal gefragt, warum die Schlummerzeit bei quasi allen Weckern genau neun Minuten beträgt – eine scheinbar willkürliche Zahl. Tatsächlich liegt die Antwort in der Geschichte der Uhrentechnik verborgen.

Die wohl korrekteste Erklärung sagt aus, dass es in der Ära der mechanischen und frühen elektrischen Wecker technisch sehr aufwendig war, ein exakt zehnminütiges Schlummerintervall umzusetzen. Die Zeitspanne von neun Minuten habe sich dagegen vergleichsweise einfach realisieren lassen, was zur Folge hatte, dass diese Zeitspanne zum Standard für die Schlummerfunktion bei Weckern und in der Folge auch klaglos von allen Nutzern akzeptiert wurde.