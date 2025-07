Öffentliche Beta von iOS 26 lässt auf sich warten

iPhone-Besitzer, die gerne die neuen Funktionen von iOS 26 ausprobieren wollen und keinen Zugriff auf die bereits von Apple für Entwickler bereitgestellten Beta-Versionen haben, müssen sich länger gedulden als erwartet. In den vergangenen Jahren gingen die öffentlichen Beta-Versionen von Apples kommenden Betriebssystemen stets bereits Mitte Juli an den Start, und für dieses Jahr war eigentlich mit einem ähnlichen Zeitplan zu rechnen. Nun scheint es allerdings Verzögerungen zu geben. Bis zum Start der öffentlichen Beta-Tests von iOS 26 & Co. soll noch mindestens eine Woche vergehen.

Voraussichtlich erst Ende Juli

Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Apple uns heute doch noch mit der Freigabe überrascht. Wir tendieren allerdings dazu, dem rund um interne Apple-Angelegenheiten in der Regel bestens informierten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman zu vertrauen. Dieser hat in einem Tweet das Datum 23. Juli beziehungsweise die Tage davor und danach ins Rennen geworfen.

Verzögerungen im Ablauf von Apples Beta-Programmen können für das Unternehmen durchaus relevant sein und im schlimmsten Fall auch für Verschiebungen mit Blick auf das ursprünglich geplante Veröffentlichungsdatum einhergehen. Dies scheint derzeit aber noch recht unwahrscheinlich. Die Entwickler-Testversionen von iOS 26 & Co. sind planmäßig unterwegs und es scheint eher plausibel, dass Apple noch ein paar zusätzliche Anpassungen vornehmen will, bevor die Software im großen Stil für alle iPhone-Besitzer, die sich auf einen freiwilligen Beta-Test einlassen, angeboten wird.

Designanpassungen vor öffentlichem Test

Über die ersten Testversionen für Entwickler hinweg hat Apple vor allem am Erscheinungsbild der Software gefeilt. Aus technischer Sicht haben sich die Beta-Versionen von Beginn an erfreulich robust gezeigt, allerdings musste Apple sein Anfang Juni angekündigtes „Liquid Glass“-Design deutlich entschärfen.

Auf der offiziellen Apple-Webseite zum öffentlichen Beta-Programm werden die neuen Testversionen als „Bald verfügbar“ angekündigt. Interessenten können ihre Geräte dort auch für einen freiwilligen Testlauf registrieren.