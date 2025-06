iOS 26 folgt auf iOS 18: Das ist Apples neues Betriebssystem

Apple hat im Rahmen der WWDC 2025 einen umfassend überarbeiteten Look für iPhones mit iOS 26 vorgestellt. Wie erwartet wird Cupertino statt iOS 19 in diesem Herbst iOS 26 veröffentlichen – gemeinsam mit macOS 26, watchOS 26 und Co.

Im Mittelpunkt steht eine neue Designsprache, die auf halbtransparente „Liquid Glass“-Oberflächen setzt. Sowohl App-Icons als auch Steuerelemente auf dem Sperr- und Startbildschirm erscheinen jetzt gläsern, passen sich an helle und dunkle Modi an und wirken reaktiver.

Hintergrundbilder auf dem Sperrbildschirm werden dynamischer. Eine angepasste Typografie für die Uhrzeit reagiert auf die Bildinhalte und weicht wichtigen Motivteilen automatisch aus. Zusätzlich erzeugt iOS auf Basis gewöhnlicher 2D-Fotos räumliche Szenen mit 3D-Effekt, die sich beim Bewegen des Geräts mitbewegen.

Auch das Musikhören soll visuell aufgewertet werden: Neue Albumgrafiken interagieren direkt mit den Bedienelementen der Wiedergabe. Die Kamera-App wurde umgestaltet, um schneller zwischen Modi zu wechseln. Foto- und Videoaufnahmen lassen sich einfacher anpassen, etwa bei der Wahl von 4K-Auflösung oder Seitenverhältnis. Auch die Fotos-App erhält ein klareres Tab-System und nutzt den 3D-Effekt der Sperrbildschirmbilder.

CarPlay, Safari, Telefon: neue Funktionen im Alltag

Safari zeigt Webseiten künftig randlos an, um die Darstellung zu vergrößern. Die Tab-Leiste schwebt über dem Inhalt und minimiert sich beim Scrollen. In FaceTime passen sich die Bedienelemente dynamisch an und rücken ungenutzte Schaltflächen in den Hintergrund. Die Startseite der App wurde mit Video-Vorschauen und Kontaktpostern überarbeitet.

CarPlay profitiert von einem einheitlichen Design mit neuen Widgets, Live-Aktivitäten und besserer Übersicht bei eingehenden Anrufen. Mit CarPlay Ultra zieht das neue Layout über alle Fahrzeugbildschirme hinweg ein. Dort lassen sich erstmals auch Fahrzeugfunktionen wie Radio und Klimasteuerung direkt über das Interface bedienen.

Die Telefon-App erhält ein neues Layout, das Favoriten, Anruflisten und Sprachnachrichten zusammenführt. Mit der Funktion „Hold Assist“ kann das iPhone Nutzer bei Warteschleifen vertreten. Zusätzlich werden eingehende Anrufe von unbekannten Nummern durch automatische Anrufbeantwortung vorab eingeordnet.

Mehr Kontrolle in Nachrichten und neue KI-Funktionen

Auch iMessage wird ausgebaut: Neue Chat-Hintergründe lassen sich für alle Teilnehmer festlegen, Gruppenchats erhalten Umfragefunktionen und die Möglichkeit, Geld per Apple Cash zu versenden. Tippanzeigen und Spamfilter ergänzen das Kommunikationspaket.

Nutzer können mit Apple Intelligence personalisierte Emojis („Genmoji“) erzeugen, indem sie vorhandene Emojis kombinieren oder mit Beschreibungen versehen. Eine neue Bildgenerierung nutzt ChatGPT-Stile wie Ölgemälde, etwa für Einladungskarten oder Kontaktposter.

Zudem kommt „Live Translation“: Gespräche und Nachrichten werden in Echtzeit übersetzt – systemweit und auch bei Anrufen mit Personen ohne iPhone. Die Übersetzungen erfolgen lokal auf dem Gerät, ohne dass Daten an Dritte übermittelt werden.

Neue Games-App bündelt Spielerlebnisse

Mit iOS 26 führt Apple zudem eine eigenständige Games-App ein, die das Spielerlebnis auf dem iPhone neu organisiert. Die App soll als zentrale Anlaufstelle dienen, um Spiele zu entdecken, Erfolge zu verfolgen und mit Freunden zu interagieren.

Herzstück ist der neue Home-Tab, der Updates, Events und Spielvorschläge passend zum eigenen Spielverhalten präsentiert. Ein eigener Bereich für Apple-Arcade-Abonnenten ermöglicht direkten Zugriff auf den vollständigen Katalog und aktuelle Neuerscheinungen. In der Bibliothek lassen sich alle bisher geladenen Spiele durchsuchen und schnell wieder starten – im Hoch- oder Querformat sowie mit Controller-Unterstützung.

Ein weiterer Tab widmet sich dem gemeinsamen Spielen. Hier zeigt die App, was Freunde gerade spielen, und ermöglicht das Vergleichen von Erfolgen sowie das Versenden von Einladungen. Neu sind sogenannte „Challenges“: In kompatiblen Spielen lassen sich gezielt Punkte-Battles mit Freunden austragen. Entwickler können diese Funktion auf Basis bestehender Game-Center-Bestenlisten integrieren, um auch Einzelspielertitel um soziale Wettbewerbe zu erweitern.