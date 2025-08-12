Anker Solix Solarbank-Multisystem schiebt 4,8 kW ins Hausnetz

Wir haben schon im vergangenen Monat berichtet, dass Anker die Markteinführung eines neuen Systems vorbereitet, mit dessen Hilfe sich die Ausgangsleistung von Balkonkraftwerken ins Hausnetz auf bis zu 4,8 kW erhöhen lässt. Jetzt ist Anker Solix Solarbank Multisystem offiziell erhältlich.

Anker beschreibt das Solarbank Multisystem als erweiterbare Lösung für die Stromspeicherung im Eigenheim. Das System soll einfacher zu installieren und günstiger sein als herkömmliche Hausspeicher, indem es auf die Flexibilität von Balkonkraftwerken setzt. Über ein zentrales Power Dock lassen sich bis zu vier mit Solarbank-Akkus von Anker ausgestattete Balkonkraftwerke kombinieren. Das System ermöglicht eine maximale Einspeisung von bis zu 4,8 kW ins Hausnetz, zugleich lässt sich auf diesem Weg eine maximale Leistung von bis zu 14,4 kW aus den verbundenen Solarmodulen beziehen.

Bis zu 64 kWh Gesamtspeicher

Die Kombination der bis zu vier Solarbank-Systeme ermöglicht zugleich eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 64 kWh. Hierfür kann jede Solarbank mit bis zu fünf zusätzlichen Batteriemodulen aufgerüstet werden. Die aktuellen Modelle der Anker Solix Solarbank und des steckbaren Zusatzspeichers verfügen jeweils über 2,6 kWh Kapazität.

Pro Gerät werden technisch bis zu acht Solarmodule mit maximal 3.600 Watt unterstützt. In Deutschland liegt die Obergrenze für den Anschluss von Solarmodulen an Balkonkraftwerke allerdings bei 2.000 Watt und so wie wir das verstehen, dürfte diese Grenze auch bei der neuen Kombilösung Bestand haben. Laut Anker handelte es sich hier um gewöhnliche Balkonkraftwerke und lediglich die Einrichtung des Power Docks erfordert eine Elektrofachkraft.

Power Dock als zentrale Steuerung

Das Power Dock stellt die zentrale Steuereinheit des Systems dar. Das Gerät verbindet die einzelnen Solarbänke, regelt die Einspeisung und unterstützt auch den Anschluss von Elektroauto-Ladegeräten, die in Kürze ebenfalls über Anker erhältlich sein sollten.

Die Schaltzentrale wird einzeln zum Preis von 399 Euro angeboten. Vom 12. August bis zum 1. September 2025 erhalten Vorbesteller einen Rabatt von 25 Prozent auf ausgewählte Produkte und Bundles zu diesem System.