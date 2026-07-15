Bezahlen per iPhone: Digitaler Euro startet 2027 in den Test

Die Europäische Zentralbank macht beim digitalen Euro den nächsten Schritt. Für ein zwölfmonatiges Pilotprojekt hat die EZB 36 Zahlungsdienstleister aus dem Euroraum ausgewählt. Mit ihnen sollen Technik und Bedienung unter realistischen Bedingungen erprobt werden.

Aus Deutschland sind die Deutsche Bank, die DZ Bank, die Landesbank Hessen-Thüringen, PAYONE und RS2 Financial Services dabei. Laut EZB soll der Test in der zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen.

Zahlungen per Smartphone

Erprobt werden Überweisungen zwischen Privatpersonen sowie Zahlungen im Handel und in Onlineshops. Vorgesehen sind klassische Kassenterminals, Software-Kassen auf Smartphones und mobile Onlinezahlungen. Übertragungen zwischen Privatpersonen sollen zudem online und offline getestet werden.

Wer bereits Apple Pay nutzt, für den könnte der digitale Euro eine spannende Alternative sein. Eine konkrete App oder eine Integration in Apple Wallet hat die EZB bislang allerdings nicht angekündigt. Denkbar sind sowohl Angebote innerhalb bestehender Banking-Apps als auch eine eigenständige Lösung für den digitalen Euro.

Wir hatten im Juni bereits über das große Interesse am geplanten Testlauf berichtet. Auch der Zugriff auf die NFC-Schnittstelle des iPhones beschäftigt die Zentralbank schon länger. Die EZB hatte von Apple weitergehende Freigaben für den digitalen Euro gefordert.

Geschlossene Beta ohne echtes Geld

Normale Bankkunden können sich nicht für den Test anmelden. Beteiligt sind Beschäftigte der EZB und von 19 nationalen Zentralbanken sowie ausgewählte Händler. Die verwendete Beta-Version soll dem geplanten digitalen Euro technisch bereits nahekommen, besitzt aber keinen Status als gesetzliches Zahlungsmittel.

Auch die grundsätzliche Einführung ist noch nicht beschlossen. Voraussetzung ist zunächst, dass die europäische Verordnung zum digitalen Euro angenommen wird. Erst danach will die EZB endgültig über die Ausgabe entscheiden. Nach dem derzeitigen Zeitplan soll das System für einen möglichen Start im Jahr 2029 bereit sein.

Der digitale Euro soll Bargeld nicht ersetzen, sondern eine zusätzliche öffentliche Bezahlmöglichkeit schaffen. Für Nutzer könnte er langfristig Zahlungen im Geschäft, im Internet und an andere Personen abdecken – möglichst unabhängig von einzelnen Kartenkonzernen, Smartphone-Herstellern und internationalen Zahlungsdiensten.