Online und im Geschäft
Bezahlen per iPhone: Digitaler Euro startet 2027 in den Test
Die Europäische Zentralbank macht beim digitalen Euro den nächsten Schritt. Für ein zwölfmonatiges Pilotprojekt hat die EZB 36 Zahlungsdienstleister aus dem Euroraum ausgewählt. Mit ihnen sollen Technik und Bedienung unter realistischen Bedingungen erprobt werden.
Aus Deutschland sind die Deutsche Bank, die DZ Bank, die Landesbank Hessen-Thüringen, PAYONE und RS2 Financial Services dabei. Laut EZB soll der Test in der zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen.
Zahlungen per Smartphone
Erprobt werden Überweisungen zwischen Privatpersonen sowie Zahlungen im Handel und in Onlineshops. Vorgesehen sind klassische Kassenterminals, Software-Kassen auf Smartphones und mobile Onlinezahlungen. Übertragungen zwischen Privatpersonen sollen zudem online und offline getestet werden.
Wer bereits Apple Pay nutzt, für den könnte der digitale Euro eine spannende Alternative sein. Eine konkrete App oder eine Integration in Apple Wallet hat die EZB bislang allerdings nicht angekündigt. Denkbar sind sowohl Angebote innerhalb bestehender Banking-Apps als auch eine eigenständige Lösung für den digitalen Euro.
Wir hatten im Juni bereits über das große Interesse am geplanten Testlauf berichtet. Auch der Zugriff auf die NFC-Schnittstelle des iPhones beschäftigt die Zentralbank schon länger. Die EZB hatte von Apple weitergehende Freigaben für den digitalen Euro gefordert.
Geschlossene Beta ohne echtes Geld
Normale Bankkunden können sich nicht für den Test anmelden. Beteiligt sind Beschäftigte der EZB und von 19 nationalen Zentralbanken sowie ausgewählte Händler. Die verwendete Beta-Version soll dem geplanten digitalen Euro technisch bereits nahekommen, besitzt aber keinen Status als gesetzliches Zahlungsmittel.
Auch die grundsätzliche Einführung ist noch nicht beschlossen. Voraussetzung ist zunächst, dass die europäische Verordnung zum digitalen Euro angenommen wird. Erst danach will die EZB endgültig über die Ausgabe entscheiden. Nach dem derzeitigen Zeitplan soll das System für einen möglichen Start im Jahr 2029 bereit sein.
Der digitale Euro soll Bargeld nicht ersetzen, sondern eine zusätzliche öffentliche Bezahlmöglichkeit schaffen. Für Nutzer könnte er langfristig Zahlungen im Geschäft, im Internet und an andere Personen abdecken – möglichst unabhängig von einzelnen Kartenkonzernen, Smartphone-Herstellern und internationalen Zahlungsdiensten.
Interessant. Bin gespannt wie das aussieht und welche Rahmenbedingungen es gibt.
Die Rahmenbedingungen kannst Du doch schon im entsprechenden Text der EU lesen! Da steht alles drin!
„Wer bereits Apple Pay nutzt, für den könnte der digitale Euro eine spannende Alternative sein.“
Und warum das? Also warum oder für was benötigt man eine Alternative, wenn man Apple Pay nutzt? (ernstgemeinte Frage!)
Ich hatte bisher noch nie den Fall, das es irgendwelche Probleme mit Apple Pay gab. Deswegen verstehe ich eben nicht wann oder für wenn es dann eine Alternative dafür braucht…
Weg von den Tech-Konzernen aus Übersee.
Je schneller desto besser.
Es geht hauptsächlich um Gebühren und natürlich auch die Technik im Hintergrund. Ob es von einer Kreditkarte abgebucht wird oder ob ggf. direkt ein klassisches Girokonto, etc. verwendet werden kann.
Mit Apple Pay kann ich sowohl die Giro Karte als auch die Kreditkarte benutzen
Vielleicht um die Abhängigkeit von Amerika (Kreditkarten) etwas zu reduzieren?
Weil du zum Beispiel mit der App dann anonym zahlen kannst. Das ist dann wie mit Bargeld zahlen. Kannst du mit Apple Pay nicht.
Jakh, das hast du wohl falsch verstanden. Zahlungen mit dem digitalen Euro werden alles andere als anonym sein. Nicht einmal die offline Zahlungen p2p für Kleinbeträge werden anonym erfolgen, dort allerdings kein Dritter dazwischengeschaltet.
Anonymität ist definitiv nicht im Portfolio des eEuro enthalten.
Wenn du im Laden mit der girocard, viele sagen noch klassisch ec-Karte, bezahlst, dann weiß das Geschäft wer da einkaufen war und kann sogar daraus Statistiken ziehen. Und noch mehr geht sogar mit dem digitalen Euro. Hinter Apple Pay steckt ein Token, der nur einmal gültig ist und sich jedes Mal ändert. Apple Pay ist ein Pseudonym und beim Empfänger des Geldes gibt es keinerlei Rückschlüsse auf dich.
Cartman, ich wollte es jetzt wissen und habe die Frage mal chatgpt gestellt:
Kann mit dem digitalen Euro anonym bezahlt werden wie mit Bargeld?
Antwort:
Kurz gesagt: Nicht in gleichem Umfang wie mit Bargeld. Der geplante digitale Euro soll zwar ein hohes Maß an Privatsphäre bieten, aber keine vollständige Anonymität bei normalen digitalen Zahlungen.
Der Unterschied lässt sich so aufschlüsseln:
* Bargeld: Zahlungen zwischen Personen sind in der Regel anonym. Es fallen keine personenbezogenen Transaktionsdaten an.
* Digitaler Euro (online): Die Identität der Nutzer muss grundsätzlich überprüft werden (z. B. zur Einhaltung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften). Die Europäische Zentralbank (EZB) soll nach eigenen Angaben keine personenbezogenen Zahlungsdaten für kommerzielle Zwecke sehen oder speichern, dennoch sind Transaktionen nicht vollständig anonym.
* Digitaler Euro (offline): Hier ist ein besonders hoher Datenschutz vorgesehen. Bei einer Offline-Zahlung zwischen zwei Geräten sollen möglichst wenige Daten verarbeitet werden. Nach den bisherigen Plänen könnten solche Zahlungen ein Datenschutzniveau erreichen, das dem von Bargeld sehr nahekommt. Eine vollständige Bargeld-Anonymität ist jedoch auch hier nicht ausdrücklich vorgesehen. Die genauen technischen und rechtlichen Regeln sind noch Gegenstand der Gesetzgebung.
Warum wird keine vollständige Anonymität vorgesehen?
Es gibt einen Zielkonflikt:
* Vollständige Anonymität schützt die Privatsphäre, erschwert aber die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.
* Identifizierbare Nutzer ermöglichen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, reduzieren aber die Anonymität.
Der Entwurf versucht deshalb, einen Mittelweg zu finden:
* sehr hoher Datenschutz,
* keine kommerzielle Nutzung von Zahlungsdaten,
* besonders datensparsame Offline-Zahlungen,
* gleichzeitig Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Finanzkriminalitätsbekämpfung.
Fazit: Wenn Sie mit „anonym wie Bargeld“ meinen, dass niemand Ihre Zahlung einer Person zuordnen kann, lautet die Antwort nein. Der digitale Euro soll deutlich datenschutzfreundlicher als viele heutige elektronische Zahlungsmittel sein, aber Bargeld in Bezug auf vollständige Anonymität nach aktuellem Stand nicht ersetzen.
denke es ist schon interessant eine lokale alternative zu den US unternehmen Mastercard und VISA zu haben. gebühren sind ggf auch etwas niedriger. auch wenn ich befürchten muss dass die user experience schrecklich sein wird, wie bei jeder europäischen Bürokratie app
Bei einer Zahlung mit ApplePay sind verschiedene (amerikanische) Konzerne am Zahlungsfluss beteiligt. Du merkst da zwar nichts von, aber das Geld geht durch mehrere Hände. Das muss ja nicht unbedingt sein.
Ich verstehe es so, dass die Akzeptanz bargeldlos zu zahlen bei Apple Pay Usern grundsätzlich vorhanden ist.
Der Wechsel kann sich aus verschiedenen Gründen lohnen: Wechsel zu einem europäischen Anbieter, der nicht plötzlich erratisch den Stecker zieht, weil eine außereuropäische Regierung das so will. Oder auch günstigere Nitzungspreise i.Vgl. zu anderen Bezahlmethoden.
Das klingt spannend und vielversprechend!
Das kann noch spannend werden!
Wenn die soviel Aufwand treiben wird Apple Pay selber wohl nicht offiziell dazugehören, EU ist doch sowieso bei den meisten Apple Dingen immer „dagegen“. Im Grunde kann man heute schon alles digital zahlen, wozu der neue Aufwand? Komme da nicht mit
Vielleicht ist es ja auch Apple, die sich prinzipiell gegen alles stellen, was von der EU kommt? Apples Verhalten beim Thema AI lässt sich ja durchaus so interpretieren. Warum sollte ein zusätzliches(!) Alternativangebot für die EU-Bürger schlecht sein, wenn man die Freiheit hat, eine Alternative zu amerikanischen Angeboten zu nutzen. Es wird ja niemand gezwungen, sondern jeder kann, wenn er will, es so belassen, wie es ist. Nach meiner Ansicht können wir nicht früh genug damit beginnen, uns vom gar nicht mal so lieben Onkel aus den USA abzunabeln – der Weg wird ein langer sein, also lasst uns beginnen.
Hört sich schon vor dem ersten Test nach einem Flickenteppich an
So eine Aussage, ohne irgendwelchen Kontext einfach in den Raum zu stellen, ist ziemlich sinnlos und überflüssig. Es wäre schon irgendwie nett, wenn du begründen würdest, warum du das so siehst.
Man zahlt doch schon Digital mit dem Handy… ist nur ein weiterer Versuch weg vom Bargeld und noch gläserner zu werden
Ganz im Gegenteil
Welches ist das Gegenteil?
Das ist nicht ganz richtig, da das Buchgeld aktuell auch bei simplen Transaktionen durch ziemlich viele „Hände“ geht. Grundprinzipiell ist die Idee hinter dem Digitalen Euro nämlich gar nicht dumm und birgt das Potential für deutlich mehr europäische Unabhängigkeit. Für die Zahlung benötigt der Nutzer weder eine Bank als trustee, noch einen weiteren Zahlungsdienstleister der ebenfalls seine Hand aufhält. Ebenso wäre der Digitale Euro krisensicherer. Denn während Banken pleite gehen können, ist das bei der EZB nicht so einfach. Auch wenn die wenigsten Personen die Einlagensicherung sprengen und man höhere Summen sowieso stets als Sondervermögen absichern sollte. (Wenn die EZB pleite gehen sollte haben wir sowieso ganz andere Probleme und jagen unser Mittagessen wieder mit Stöcken. Vorausgesetzt, dass wir dann überhaupt noch Bäume finden.)
Genau, so sehe ich das auch. Es ist der Versuch von amerikanischen Anbietern unabhängig zu werden und gleichzeitig noch mehr Transparenz über die Bürger der EU zu bekommen, ein zweischneidiges Schwert.
Wer ein iPhone hat und den digitalen Euro benutzt der sollte sich dringend mal untersuchen lassen. Der digitale Euro ist die totale Überwachung der Bürger.
Was für ein Quatsch!! Sei froh, dass du hier in Europa leben darfst und eben nicht überwacht wirst!!
Ich weiß nicht in welchem Europa du lebst, aber ich werde hier permanent überwacht. Ich reise beruflich innerhalb der EU extrem viel. Alle zwei drei Tage muss ich meinen Pass vorlegen und mich melden wo ich übernachte. Dabei ist es mittlerweile gängige Praxis, dass Hosts Bilder von meinem Pass machen. Weigert man sich seinen Pass als Foto zu geben, und besteht auf eine Kopie via Fotokopierer, wird man sogar wegen unkooperativen Verhalten des Hotels verwiesen, weil es angeblich Pflicht sei. Wer mal mit Identitätsdiebstahl zutun hatte, der weiß wie achtsam auf einmal damit ist.
Wie sieht es mit Käufen/Verkäufen von Gold aus? Herunter gesenkt auf 2k Euro. Danach nur noch mit Registrierung.
Die neuen Neo-Broker, wie Trade Republic – die jetzt auch als Banken fungieren – verlangen permanent Nachweise über Geld Zufluss.
Nur mal ein paar Beispiele.
Mehr würde den Rahmen hier sprengen.
Und trotzdem bin ich neben dieser Entwicklungen noch froh EU-Bürgen sind zu können.
Es gibt viel Licht und aber auch viel Schatten.
Also ich bin jede zweite Woche in einem anderen Land in EMEA und was du behauptest stimmt einfach nicht. Wenn du holst meinst, dann meinst du bestimmt Airbnb was man sowieso grundsätzlich nicht nutzen sollte, weil damit kostbare Wohnraum verloren geht bucht dich mal in ein vernünftiges Hotel dann hast du auch keine Probleme!
Klar mit Token-Zahlung.
Auuu Mann.
Wir sind viel zu lange schon von US Firmen wie MasterCard, Visa, Amex, Apple und Co. abhängig! Wird Zeit, dass wir unsere eigene Lösung vorantreiben. ich finde es sehr gut und wichtig.
Was die EU beschließt, sollte man grundsätzlich skeptisch beäugen.
genau!!!
Kommentare ohne jeglichen Inhalt sollte man auch kritisch beäugen
Ich finde solche Aussagen irgendwie unterhaltsam, weil es impliziert, dass die EU schlimmer ist als irgendwelche anderen Staaten.
Bei aller berechtigte Kritik an EU, an ihrem Organen, Entscheidungen, an der Korruption von einigen EU, Politikern und regionalen lokalen und National Politik, ist es doch einfach immer noch so, dass es im Vergleich (!) Zu den meisten anderen Ländern auf der Welt, sowohl im Hinblick auf Rechte der Bürger, Mitbestimmung, Selbstbestimmung, relative Freiheit, relativ hoher Wohlstand, uns einfach noch Saugut geht. Und jedes Jahr und jeden Tag hört man die größten Untergangsgeschichten, dass Deutschland den Bach untergeht, es mag schwieriger werden und nicht mehr so einfach sein wie früher und es sind viele falsche Entscheidungen in den letzten Jahrzehnten getroffen worden (von den verschiedenen Regierungen), aber die selbe übertriebene Wahn, dass die EU schlimmer sei als andere Länder, den finde ich einfach nur noch lächerlich. Und dies vor allem ohne inhaltliche Argumente, sondern einfach nur pauschal rausgehauen, billiger und stammtisch. Mäßiger geht es nicht!