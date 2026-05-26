Auf die Einkaufslisten-App Meinkaufen haben wir bereits nach ihrer Veröffentlichung aufmerksam gemacht. Mit dem neu verfügbaren Update auf Version 1.0.5 hat der Entwickler eifrig weiter an seiner Anwendung gearbeitet und weitere Ideen sowie auf dem Feedback von Nutzern basierende Verbesserungen integriert.

Allem voran steht die Einführung von Widgets auf der Liste mit den neu hinzugefügten Funktionen. Fortan haben Nutzer der App-basierten Einkaufsliste die Möglichkeit, Widgets in verschiedenen Größen zum Home-Bildschirm hinzuzufügen. Zur Auswahl stehen dabei die Anzeige offener Artikel, sortiert nach Anzahl oder Menge, sowie Checklisten zum schnellen Hinzufügen regelmäßig benötigter Artikel.

Widgets, Filter und Kurzbefehle

Als weitere Verbesserungen führt der Entwickler die Möglichkeit auf, Listenuntertitel abzuschalten sowie beim Filtern mehrere Kategorien auszuwählen. Für eine einfachere Bedienung kann man vorhandene Einträge duplizieren. Zudem hat der Entwickler weitere Kurzbefehle integriert.

Darüber hinaus bringt das Update diverse Änderungen und Fehlerbehebungen, mit deren Hilfe die allgemeine Funktion und Bedienung der App optimiert und zuverlässiger werden soll. Damit sieht die Anwendung bereits zum dritten Mal in diesem Monat diverse Verbesserungen.

Dauerhafte Produktlisten statt neuer Einkaufszettel

Meinkaufen unterscheidet sich von den gewohnten Einkaufslisten-Apps und Lösungen wie Notizzetteln und To-Do-Apps vor allem dadurch, dass man als Nutzer nicht für jeden Einkauf eine neue Liste anlegen muss. Die Produkte können dauerhaft gespeichert und bei Bedarf schnell und unkompliziert auf die aktuelle Einkaufsliste gesetzt werden.

Ergänzend lassen sich diese Produkte auch einzelnen oder mehreren Geschäften zuordnen. Beim Einkaufen kann man dann die Einkaufsliste für den Supermarkt um die Ecke oder den favorisierten Biomarkt abrufen und erhält jeweils nur jene Artikel angezeigt, die man auch an diesem Ort kaufen will.

Meinkaufen ist komplett kostenlos und lässt sich dank iCloud-Synchronisierung in vollem Umfang ohne Anmeldung nutzen.