Zwei Varianten mit und ohne Kabel
Die flachste bislang: Baseus stellt neue Qi2.2-Powerbank mit 25 Watt vor
Der Zubehör-Anbieter Baseus hat bereits auf der CES 2026 eine neue magnetische Powerbank angekündigt, die den Wechsel auf den aktuellen Qi2.2-Standard begleiten soll. Das Modell PicoGo AM52 erweitert die bereits 2025 gestartete PicoGo-Reihe, mit der der Hersteller besonders flache Ladegeräte für iPhone-Nutzer positioniert.
Damals hatte Baseus erstmals Qi2-Modelle mit höherer Ladeleistung vorgestellt, die auf magnetische Ausrichtung setzen und klassische MagSafe-Akkus ersetzen sollten. Mit dem AM52 folgt nun ein Modell, das die maximale Qi2.2-Leistung von 25 Watt unterstützt.
Qi2.2 und höhere Ladeleistung
Qi2.2 erlaubt im Vergleich zu früheren Qi-Varianten eine deutlich höhere drahtlose Ladeleistung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Kühlung und Energieverteilung, da mehr Wärme entsteht. Baseus setzt beim AM52 auf ein mehrstufiges Kühlsystem mit temperaturabhängiger Steuerung, einer Graphit-Schicht zur Wärmeverteilung und einem Aluminiumgehäuse.
Laut Hersteller bleibt die Gehäusetemperatur dadurch unter 39 Grad Celsius, was Leistungseinbrüche beim Laden vermeiden soll. Für kabelgebundenes Laden steht je nach Variante ein integriertes USB-C-Kabel mit bis zu 45 Watt zur Verfügung. Alternativ kann ein externes USB-C-Kabel genutzt werden. Die Powerbank selbst lässt sich mit bis zu 30 Watt wieder aufladen.
Die neue Powerbank wird mit einer Kapazität von 10.000 mAh angeboten und misst rund 16 Millimeter in der Dicke. Baseus unterscheidet zwischen einer Version mit fest integriertem Kabel und einer Variante ohne Kabel, die dafür ein loses USB-C-Kabel beilegt. Beide Modelle unterstützen paralleles Laden mehrerer Geräte.
Der Marktstart erfolgt in zwei Schritten. Das Modell ohne integriertes Kabel ist ab sofort erhältlich und trägt eine unverbindliche Preisempfehlung von 89,99 Euro. Zum Marktstart bietet Baseus die Powerbank jedoch mit einem zeitlich begrenzten Coupon für 59,49 Euro an. Die Variante mit integriertem Kabel soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Passt die auch auf ein 12/13 mini?
Lädt die auch oder drosselt die sich innerhalb weniger Minuten aufgrund der Wärmeentwicklung?
Das Gerät ist neu am Markt. Erfahrungsberichte gibt es also nicht.
Lt. Beschreibung im TEXT steht explizit der Hinweis auf das mehrstufige Kühlsystem, das Leistungseinbrüche verhindern soll…
Damned…liest Du nur die Headlines und schaust Du nur die Bilder an? Deine gesuchte Information steht im Text. Du musst sie nur lesen.
Mit integriertem Kabel, sehr interessant, bin gespannt
Moin,
ich bin aktuell auf der Suche nach einer Powerbank dieser Art, die ich einfach per Magnethalterung mit meinem iPhone unterwegs nutzen kann. Bisher hatte ich die Anker Nano in die engere Wahl gezogen. Die hat im Vergleich zwar nur 5000mAh, ist aber auch nur halb so dick. Hat jemand Erfahrung mit der Anker, oder vielleicht auch mit anderen Modellen?
Die Frage ist halt meistens auch qualitativ schwierig zu klären . Hab schon sehr dünne gesehen von Anbietern die gefühlt nicht vertrauenswürdig sind . twelve south hat jetzt welche raus gebracht und bisher kenne ich von denen nur gute Qualität . Vielleicht ist das eine Alternative . Hab am Anfang beim Air darüber nach gedacht aber wieder verworfen . Komme über den Tag und notfalls wird mal kurz im Auto geladen.
Danke für deine Info. Ich komme normalerweise auch gut über den Tag. Brauche die Powerbank nur im Urlaub (Fotos, google Maps etc). Ich möchte aber kein Kabel, sondern eine Bank, die direkt am Gerät ist.
Die können beides , mit oder ohne Kabel .
@Joker: ich liebe die Silikonkabel von Anker, aber mit Netzteilen habe ich „Wärmeerfahrung“ gemacht und von daher sind sie nicht mein Favorit.
Magnetische Powerbanks habe ich bisher nicht im Gebrauch. Ich habe mir gerade eine PB von Ugreen (5.000) angesehen. Die wäre meine Wahl.
Hab genau die Powerbank seit kurzem und hab die auch für den Urlaub gekauft. Auf dem iPhone 17 trägt die kaum auf, wird aber warm. Über den Winter ein netter Nebeneffekt als Handwärmer, aber im Sommer wird die bestimmt abriegeln
Sensationell, wie das orange Pro eingeschlagen ist. Man sieht ja kein anderes Pro aktuell :)
Ich finde es hässlich, besonders mit dem leichten Pink Touch – aber es macht ja immer sinn für die Werbung ein sehr auffälliges Modell zu nehmen.
Ich sehe in meinem Umfeld fast ausschließlich andere Farben als das orange … oder hab ich den Ironie Hinweis überlesen :)
Ich hab es in Silber und feiere die Farbe!
Also besonders flach finde ich die jetzt nicht
Hab die seit einer Woche in Verwendung, bleibt erstaunlich „kühl“, also, max. leicht handwarm.
Auf einer Decke liegend/ladend, etwas wärmer.
Hab auch noch eine Anker (15 Watt), die wird im Vergleich dazu richtig, richtig warm.
iPhone 16 Pro Max