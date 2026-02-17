Die flachste bislang: Baseus stellt neue Qi2.2-Powerbank mit 25 Watt vor

Der Zubehör-Anbieter Baseus hat bereits auf der CES 2026 eine neue magnetische Powerbank angekündigt, die den Wechsel auf den aktuellen Qi2.2-Standard begleiten soll. Das Modell PicoGo AM52 erweitert die bereits 2025 gestartete PicoGo-Reihe, mit der der Hersteller besonders flache Ladegeräte für iPhone-Nutzer positioniert.

Damals hatte Baseus erstmals Qi2-Modelle mit höherer Ladeleistung vorgestellt, die auf magnetische Ausrichtung setzen und klassische MagSafe-Akkus ersetzen sollten. Mit dem AM52 folgt nun ein Modell, das die maximale Qi2.2-Leistung von 25 Watt unterstützt.

Qi2.2 und höhere Ladeleistung

Qi2.2 erlaubt im Vergleich zu früheren Qi-Varianten eine deutlich höhere drahtlose Ladeleistung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Kühlung und Energieverteilung, da mehr Wärme entsteht. Baseus setzt beim AM52 auf ein mehrstufiges Kühlsystem mit temperaturabhängiger Steuerung, einer Graphit-Schicht zur Wärmeverteilung und einem Aluminiumgehäuse.

Laut Hersteller bleibt die Gehäusetemperatur dadurch unter 39 Grad Celsius, was Leistungseinbrüche beim Laden vermeiden soll. Für kabelgebundenes Laden steht je nach Variante ein integriertes USB-C-Kabel mit bis zu 45 Watt zur Verfügung. Alternativ kann ein externes USB-C-Kabel genutzt werden. Die Powerbank selbst lässt sich mit bis zu 30 Watt wieder aufladen.

Zwei Varianten mit und ohne Kabel

Die neue Powerbank wird mit einer Kapazität von 10.000 mAh angeboten und misst rund 16 Millimeter in der Dicke. Baseus unterscheidet zwischen einer Version mit fest integriertem Kabel und einer Variante ohne Kabel, die dafür ein loses USB-C-Kabel beilegt. Beide Modelle unterstützen paralleles Laden mehrerer Geräte.

Der Marktstart erfolgt in zwei Schritten. Das Modell ohne integriertes Kabel ist ab sofort erhältlich und trägt eine unverbindliche Preisempfehlung von 89,99 Euro. Zum Marktstart bietet Baseus die Powerbank jedoch mit einem zeitlich begrenzten Coupon für 59,49 Euro an. Die Variante mit integriertem Kabel soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.