Evergreen Go: USB-C-Kabel und Notfall-Power für den Schlüsselbund

Der Zubehörhersteller Vonmählen hat mit Evergreen Go eine neue Powerbank vorgestellt, die durch ihr kompaktes Format direkt am Schlüsselbund getragen werden kann. Mit einer Kapazität von 1.000 mAh soll das kleine Gerät im Alltag als Notfalllösung dienen und ein iPhone bei Bedarf um bis zu ein Viertel aufladen.

Zielgruppe sind Nutzerinnen und Nutzer, die ein zusätzliches Netzteil nicht ständig bei sich tragen wollen, aber für plötzlich zur Neige gegangene Akkus eine Reserve wünschen.

1.000 mAh am Schlüsselbund

Evergreen Go verfügt über ein integriertes USB-C-zu-USB-C-Kabel, das neben dem Aufladen auch für die Datenübertragung genutzt werden kann. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Megabit pro Sekunde lassen sich Dateien zwischen Endgeräten verschieben. Die Ladeleistung reicht aus, um das iPhone zumindest teilweise mit neuer Energie zu versorgen. Eine kleine LED-Anzeige informiert über den verbleibenden Akkustand.

Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, Edelstahl und Kupfer. Mit einer Größe von rund 8 × 4 × 1 Zentimetern und einem Gewicht von nur 35 Gramm ist die Powerbank auf Mobilität ausgelegt. Dank des integrierten Rings kann sie wie ein Schlüsselanhänger befestigt werden und steht so im Notfall jederzeit bereit.

Kabel auch zur Datenübertragung

Die Kapazität reicht, um etwa eine halbe Stunde zusätzliche Nutzung zu ermöglichen, sei es für Telefonate, Navigation oder Messaging. Besonders praktisch ist das Gerät auf Reisen oder bei längeren Ausflügen ohne Zugang zu einer Steckdose. Durch die kompakte Bauweise fällt es im Gepäck kaum ins Gewicht. Und natürlich ist man hier nicht ausschließlich auf das iPhone geeicht. Auch für Nutzer, die mehrere Geräte mit USB-C-Anschluss besitzen, kann Evergreen Go als kurzfristige Energiequelle dienen, etwa für Kopfhörer oder kleinere Gadgets.

Vonmählen bietet Evergreen Go in den Farben Schwarz und Weiß an. Der Verkaufspreis liegt bei 19,99 Euro.

Alternative für iPhone und Watch

Eine Alternative in der selben Kategorie ist die INIU Powerbank mit 5.000 mAh, die ihr USB-Kabel zwar fest integriert und dadurch keine Datenübertragung zulässt, dafür aber einen Ladepuck für die Apple Watch mitbringt.