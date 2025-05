iOS 19: Apple plant weitreichende Design-Anpassungen

Seit Monaten kursieren Gerüchte über ein umfassendes Redesign von iOS. Nun bestätigt auch der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, dass Apple zur WWDC-Entwicklerkonferenz im Juni tatsächlich tiefgreifende Änderungen an seinen Betriebssystemen vorstellen wird.

Größte Veränderung seit iOS 7

Demnach soll sich das neue Design nicht nur auf iPhone, iPad und Mac beschränken, sondern auch auf Apple Watch, Apple TV und die Datenbrille Apple Vision Pro ausgeweitet werden. Ziel ist ein einheitlicheres Erscheinungsbild über die gesamte Produktpalette hinweg.

Intern wird die neue Designsprache unter dem Namen „Solarium“ entwickelt. Dabei orientiert sich Apple stark an der Benutzeroberfläche von visionOS – dem Betriebssystem der Vision Pro. Dieses vermittelt ein luftig-leichtes Erscheinungsbild mit stärkerer Tiefenwirkung und flächigem Layout. Künftig sollen sich auch iOS und macOS stärker an diesem Look orientieren, was vor allem in der Darstellung von Fenstern, Bedienelementen und Animationen sichtbar werden soll.

Design statt KI im Fokus

Während sich viele Technologiekonzerne derzeit auf Künstliche Intelligenz konzentrieren und teils sogar über neue KI-basierte Betriebssysteme nachdenken, geht Apple einen anderen Weg. Zwar werden auch zur WWDC neue KI-Funktionen erwartet, diese sollen jedoch nicht im Zentrum stehen. Stattdessen legt Apple den Fokus auf die Weiterentwicklung der bestehenden Systeme.

„While iOS 7 in 2013 was the biggest-ever visual change to the iPhone’s software, the latest overhaul will be much more widely felt.“

Tatsächlich dürfte der Umbau der Nutzeroberflächen tiefgreifender ausfallen als beim letzten großen Redesign mit iOS 7 im Jahr 2013. Anders als damals, als primär die iPhone-Oberfläche verändert wurde, betrifft die Neuausrichtung nun fast alle Geräteplattformen. Auch watchOS und tvOS sollen ein angepasstes Erscheinungsbild erhalten.

Apple wird seine neuen Betriebssysteme, darunter auch iOS 19, erstmals am 9. Juni gegen 19 Uhr deutscher Zeit präsentieren. Also ziemlich genau heute in zwei Wochen.