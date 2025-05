Audible setzt auf KI-Stimmen: Mehr automatisiert vertonte Hörbücher

Die Amazon-Tochter Audible hat angekündigt, künftig verstärkt auf Künstliche Intelligenz bei der Produktion von Hörbüchern zu setzen. Verlage erhalten Zugang zu einer hauseigenen Plattform, die es ermöglicht, Bücher vollständig automatisiert zu vertonen. Ziel sei es, den Anteil vertonter Titel im Vergleich zur Gesamtmenge publizierter Bücher zu erhöhen. Derzeit existieren nur vergleichsweise wenige Werke auch als Hörbuchfassung.

Das System bietet zwei Optionen: Zum einen kann Audible den kompletten Produktionsprozess übernehmen – von der Bereitstellung des Textes bis hin zur Veröffentlichung. Zum anderen steht Verlagen eine Selbstbedienungsoption zur Verfügung, bei der sie die technische Infrastruktur nutzen, die Produktion jedoch eigenständig steuern. Für beide Varianten stehen derzeit über 100 KI-Stimmen in mehreren Sprachen und Dialekten zur Auswahl. Neben Englisch unterstützt die Plattform auch Spanisch, Französisch und Italienisch. Weitere Sprachoptionen sollen folgen.

KI-Übersetzungen ab Jahresende geplant

Im weiteren Verlauf des Jahres will Audible zudem eine Beta-Version für KI-gestützte Übersetzungen bereitstellen. Damit sollen Verlage in die Lage versetzt werden, ihre Hörbücher auch in anderen Sprachräumen verfügbar zu machen. Vorerst werden Übersetzungen aus dem Englischen ins Spanische, Französische, Italienische und Deutsche angeboten.

Zur Auswahl stehen dabei zwei Verfahren: Die Übersetzung des Buchtexts mit anschließender Vertonung – entweder durch eine KI-Stimme oder einen professionellen Sprecher – sowie eine Sprach-zu-Sprach-Übersetzung. Letztere zielt darauf ab, Stimme und Stil der Originalerzählung möglichst exakt in der Zielsprache zu reproduzieren. Die Beteiligung menschlicher Sprachprüfer ist optional, steht zur Qualitätssicherung aber immer noch zur Verfügung.

Audible sieht in den neuen Möglichkeiten eine Chance, Hörbuchproduktionen skalierbarer zu gestalten und gleichzeitig neue Zielgruppen zu erreichen. Die bisherigen Partner werden aktiv angesprochen, weitere interessierte Verlage können sich direkt an Audible wenden.