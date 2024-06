iOS 18 bringt einen Ausschalter ins Kontrollzentrum

Ihr könnt ja mal in eurem Bekanntenkreis herumfragen. Ein nicht unwesentlicher Teil der iPhone-Besitzer ging lange Zeit davon aus, dass man das iPhone durch das Drücken der Standby-Taste komplett ausschaltet. Mit der Einführung der Always-on-Displays wurde es offensichtlicher, dass die Taste lediglich den Bildschirm deaktiviert beziehungsweise den Sperrbildschirm aktiviert. Wie man das iPhone jedoch tatsächlich komplett ausschaltet, weiß salopp gesagt kein Mensch.

Tastenkombi nicht optimal

Nicht umsonst haben wir in regelmäßigen Abständen Artikel zu diesem Thema verfasst und erklärt, wie sich das iPhone ganz ausschalten oder auch ein erzwungener Neustart durchführen lässt. Wir haben es hier schließlich auch nur mit einem Computer zu tun, und der will einfach ab und an komplett ausgeschaltet werden, um zuverlässig und mit maximaler Leistung zu arbeiten.

Bei den alten iPhone-Modellen mit Home-Taste hat es ja genügt, wenn man die Seitentaste lange hält, um das Gerät auszuschalten. Bei den Modellen mit vollflächigem Bildschirm und Face ID muss man hierfür gleichzeitig die Seitentaste und eine der Lautstärketasten gedrückt halten, bis der Schieberegler zum Ausschalten angezeigt wird.

Alternativ dazu findet sich der Ausschalten-Befehl in den Einstellungen aller iPhone-Modelle ganz unten in der Rubrik „Allgemein“ versteckt.

Ausschalter im Kontrollzentrum

Mit iOS 18 legt Apple nun eine Funktion nach, mit der wir eigentlich längst nicht mehr gerechnet haben. Das iPhone erhält jetzt eine Ausschalt-Taste, die sich jederzeit über das Kontrollzentrum des Telefons erreichen lässt. Wenn ihr die dort oben rechts platzierte Taste antippt, erscheint direkt der Schieberegler zur Bestätigung des Vorgangs.

Die kleine aber hier und da sicher sehr praktische Funktionserweiterung kommt übrigens nicht nur mit iOS 18 auf das iPhone, sondern steht künftig auch auf allen iPads zur Verfügung, auf denen iPadOS 18 installiert ist.