UEFA EURO 2024: Die besten Apps zur EM

Heute Abend startet die Fußball-Europameisterschaft 2024 und wir wollen euch auch diesmal unsere favorisierten Apps als Begleiter für das über die nächsten vier Wochen hinweg laufende Sportevent zeigen.

Gleichzeitig soll dieser Beitrag aber auch als Anstoß für eine Diskussion dienen, in deren Rahmen ihr eure App-Favoriten einbringen und am besten auch gleich mit soliden Argumenten untermauern könnt. Nutzt hierfür unsere Kommentarfunktion und haltet euch dabei bitte an den Grundsatz: Redet mit und seid nett zueinander!

EM App 2024 von TorAlarm

Wenn es lediglich darum geht, das Turnier im Blick zu behalten und bei Bedarf schnell über alle Tore und relevanten Ereignisse informiert zu werden, ist auch in diesem Jahr die EM-App von TorAlarm die beste Wahl.

Die Anwendung ermöglicht den schnellen Zugriff auf den Spielplan des Turniers und die aktuellen Tabellen. Zudem könnt ihr hier nicht nur gezielt auswählen, ob ihr für alle Spiele oder nur für einzelne Mannschaften Push-Mitteilungen erhalten wollt, sondern auch zu welchen Anlässen sich das iPhone melden soll. Über Toralarme hinaus kann die App über zahlreiche Ereignisse von der Aufstellung über den An- und Abpfiff bis zu Elfmeterschießen und Platzverweise informieren.

FotMob und Sportschau

App-Empfehlung Nummer zwei ist diesmal FotMob. Die Fußball-App hat bei uns inzwischen auch abseits von Turnieren im normalen Ligabetrieb die bisherige Empfehlung OneFootball abgelöst und darf sich heute Abend vor allem auch gleich mal im Zusammenhang mit den hier verfügbaren Live-Aktivitäten beweisen.

Außer Konkurrenz wollen wir an dieser Stelle aber auch nochmal daran erinnern, dass die Sportschau-App zur UEFA EURO 24 ebenfalls die Anzeige von Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm ermöglicht.

UEFA EURO 2024 Official

Zu guter Letzt soll hier auch noch Fußball-App der UEFA aufgeführt werden. Qualitativ kann die Anwendung unserer Meinung nach zwar nicht mit unseren oben genannten Favoriten mithalten, aber es handelt sich hier um die offizielle Begleitung-App zum Turnier und das ist auf jeden Fall Grund genug für eine Erwähnung.