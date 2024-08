iOS 18 biegt auf die Zielgerade ein

Apple bereitet iOS 18 mit schnellen Schritten auf die für nächsten Monat angesetzte Freigabe für alle Nutzer vor. Nur eine Woche nach der Veröffentlichung der letzten Updates können bei Apple registrierte Entwickler bereits die siebte Vorabversion von iOS 18 laden.

Angeblich hat Apple mit diesem Update bereits alle Funktionen, die nicht im Zusammenhang mit den für kommenden Monat anstehenden Hardware-Neuerungen stehen, final unter Dach und Fach gebracht. Dementsprechend sollte die Software auch entsprechend fehlerfrei auf den aktuell verfügbaren iPhone-Modellen laufen. Hinsichtlich der Kompatibilität von Drittanbieter-Apps gibt es natürlich weiterhin keine Gewähr.

Die oben angesprochenen Hardware-Neuerungen müssen sich übrigens nicht auf die iPhone-16-Modelle beschränken. Es ist wird ja erwartet, dass Apple begleitend dazu neue Modelle der Standard-AirPods präsentiert, was sich auch in Anpassungen auf Seiten des iPhone-Betriebssystems niederschlagen könnte.

Auch andere Apple-Plattformen aktualisiert

Wie üblich, hat Apple nicht iOS alleine, sondern auch einen Teil seiner anderen Beta-Betriebssysteme aktualisiert. So finden bei Apple registrierte Entwickler aktuell auch neue Testversionen von iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 und visionOS 2 in der Softwareaktualisierung ihrer Geräte sowie im Downloadzentrum von Apples Webseite für Entwickler.

Man kann davon ausgehen, dass neue Beta-Versionen für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm von Apple ebenfalls bald zur Verfügung stehen.

Von der finalen Freigabe von iOS 18 trennen uns jetzt nur noch rund vier Wochen. Die Präsentation der neuen iPhone-Modelle dürfte am 10. September stattfinden. Die Vorbestellungen starten dann wohl am 13. September und vom 20. September an sollten die Geräte an Vorbesteller ausgeliefert werden beziehungsweise direkt im Handel erhältlich sein.